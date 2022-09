Go Ahead doet laatste plaats over aan Emmen dankzij uitblinker Edvardsen

Zondag, 18 september 2022 om 14:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:21

De degradatiekraker tussen Go Ahead Eagles en FC Emmen is beslist in het voordeel van de Deventenaren. De ploeg van trainer René Hake bleek in eigen huis de meest gelukkige en kon door twee treffers van Oliver Edvardsen opnieuw drie punten bijschrijven. Go Ahead staat nu op zes punten uit zeven wedstrijden en bezet daarmee de dertiende plek. FC Emmen zakt door de nederlaag naar de laatste plek. De ploeg van trainer Dick Lukkien verzamelde tot dusver vier punten in de Eredivisie.

Opvallend genoeg troffen Go Ahead en FC Emmen elkaar zondagmiddag pas voor het eerst op het hoogste niveau. Beide ploegen speelden vijftig keer eerder tegen elkaar in alle competities, maar nooit eerder in de Eredivisie. Heel hoog waren de verwachtingen ongetwijfeld niet op voorhand, daar Go Ahead en Emmen in de voorgaande drie onderlinge duels in totaal slechts één keer wisten te scoren. Ook ditmaal waren de kansen schaars in de openingsfase. Na een kwartier spelen werd Emmen voor het eerst gevaarlijk. Richairo Zivkovic werd bediend door Rui Mendes, maar kreeg zijn voet niet goed achter de bal.

Ook een schot van de spits halverwege de eerste helft trof geen doel. Amper vijf minuten later was Go Ahead wel trefzeker. Na een schitterende combinatie tussen Willum Willumsson en Edvardsen was het laatstgenoemde die beheerst afrondde met een wippertje over de uitkomende Eric Oelschlägel: 1-0. Op een afstandsknal van de Noor had de doelman van Emmen even later wel een antwoord in huis. Bij aanvang van de tweede helft bracht Lukkien een debutant binnen de lijnen. De van Anderlecht gehuurde Mohamed Bouchouari kwam binnen de lijnen voor Keziah Veendorp. De Belg zorgde meteen voor gevaar, maar was ongelukkig in de afronding.

Emmen ging na rust nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker, maar was duidelijk de meest ongelukkige van de twee ploegen. Mark Diemers zag zijn schot geblokt worden en Ole Romeny vond doelman Jeffrey de Lange op zijn weg. Na een klein uur spelen besloot Go Ahead de marge vervolgens te verdubbelen. Na een voorzet vanaf rechts van Mats Deijl was het opnieuw Edvardsen die zijn tegenstander te slim af was: 2-0. Emmen kreeg in het laatste kwart wel mogelijkheden om de spanning terug te brengen, maar onder meer invaller Fernando Pacheco stuitte op De Lange. Namens de thuisploeg werd een derde treffer van Sylla Sow afgekeurd na tussenkomst van de VAR.