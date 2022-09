Van der Eijk verschijnt alleen op voorwaarde voor de camera bij ESPN

Zondag, 18 september 2022 om 12:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:59

Sander van der Eijk heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn beslissingen tijdens RKC Waalwijk - SC Cambuur (5-1). De scheidsrechter gaf rode kaarten aan Mees Hoedemakers, Alex Bangura en trainer Henk de Jong en gaf bovendien een dubieuze strafschop aan de thuisploeg. Van der Eijk wenste alleen voor de camera te verschijnen om over de strafschop te praten, maar reageerde uiteindelijk ook op de rode kaart van De Jong, die de arbiter uitschold voor 'slappe lul'.

"Ik had begrepen dat er vragen waren over de strafschop en dat er onduidelijkheid was", reageert Van der Eijk bij ESPN op het feit dat hij alleen over de toegekende strafschop wilde praten. "Ik had het idee dat Jacobs in zijn gezicht werd geraakt door de bal en gaf een corner. Daarna ben ik terecht naar de kant geroepen door de VAR (Bas Nijhuis, red.). De handsrichtlijn is wat mij betreft heel duidelijk. Als een arm op hoofdhoogte of boven hoofdhoogte is en een schot op doel wordt voorkomen, is dat een handsbal."

Cambuur-trainer Henk de Jong was furieus op Sander van der Eijk na het penaltymoment?? "Slappe L-U-L" pic.twitter.com/hBbuHuFG1r — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2022

Hans Kraay junior legt Van der Eijk vervolgens voor dat hij 'echt een topscheidsrechter kan worden' als hij Nijhuis had genegeerd. "Ik ben het eens dat het hard en van dichtbij is, maar die criteria zijn uit de regelgeving gehaald", aldus de arbiter. "Hij heeft maar één doel en dat is het blokken van de bal met zijn linkerhand naast het hoofd. Dit is echt een honderd procent penalty en daar zijn wij heel duidelijk over. Dit is echt een hele duidelijke regel. We zijn deze zomer bij alle clubs in de Eredivisie langs geweest en hebben dat duidelijk uitgelegd."

De toegekende strafschop, die door Michiel Kramer werd benut, schoot bij De Jong in het verkeerde keelgat. De trainer van Cambuur wist zijn emoties niet in bedwang te houden en zag net als Hoedemakers (minuut 8) en Bangura (minuut 45) nog in de eerste helft rood. De Jong schold Van der Eijk uit voor 'slappe lul'. "Ik heb het in het veld niet gehoord. Ik heb zijn interview wel gehoord, dus ik weet wat hij heeft gezegd. Hij komt het veld in, dat mag sowieso niet. Daarnaast kwam hij heel dichtbij en schreeuwde hij dat ik hem maar weg moest sturen. Dat heb ik gedaan", aldus Van der Eijk.

Zelf gaf De Jong ook tekst en uitleg bij ESPN. "Denk nou niet dat Bas Nijhuis (bij AZ tegen Ajax zondag, red.) naar de kant komt voor het moment dat wij een penalty krijgen, of Makkelie. Weet je wat die zeggen? 'Wegwezen jij, VAR. Ik kijk even naar de klok en ik heb een halfuur niet gefloten en ik fluit weer niet, want dat vind ik mooi, niet fluiten'. En nu moet die man (Van der Eijk, red.) naar de kant toe", aldus de Cambuur-trainer. "Wat heb jij tegen de scheidsrechter gezegd?", vraagt Kraay. "Slappe L-U-L."