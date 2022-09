De Mos dodelijk: ‘Die had bij mij nog niet in het tweede van Mechelen gespeeld'

Aad de Mos maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken bij PSV. De voormalig trainer ziet dat er op dit moment veel mis gaat bij de Eindhovenaren en kraakt in Goedemorgen Eredivisie het aankoopbeleid. Volgens De Mos moet de scouting op de schop en is een aantal spelers niet goed genoeg voor PSV. Hij wijst daarbij onder meer met de beschuldigende vinger naar Joey Veerman en Xavi Simons. Ook de inmiddels vertrokken Carlos Vinícius moet het ontgelden.

"Ik denk dat de scouting niet op orde is bij PSV", antwoordt De Mos op de vraag wat hij van het ontslag van technisch directeur John de Jong vindt. "Er zijn veel spelers gekocht die ze zelf benoemd hebben tot 'toppers', maar ik zie het niet. Ik zie Til op de bank zitten, ik zie Hoever op maandagavond spelen en een keeper (Walter Benítez, red.) die mij ook nog niet heeft kunnen overtuigen. Veerman en onze vriend Simons laten het alleen zien tegen de kleintjes. Ik hoop dat ik ongelijk heb en dat ze vandaag (zondag, red.) iets laten zien tegen Feyenoord. Maar ik kan me voorstellen dat de raad van commissarissen de beslissing heeft genomen om afscheid te nemen van John de Jong."

Marcel Brands gaf zaterdag te kennen dat het ontslag van De Jong niets te maken had met de afgelopen transferperiode. Die woorden gelooft De Mos niet. "Je kunt in de voetballerij natuurlijk niet altijd de waarheid spreken", weet de oud-trainer van PSV. "Het is natuurlijk een collega van hem met wie hij heel veel heeft samengewerkt. Er is bij PSV iets aan het veranderen, en ten goede vind ik. De raad van commissarissen is een sterk geheel op dit moment en zij willen terug naar de grote tijden en de grote aankopen. Terug naar de spelers die Ajax heeft gehaald. Feyenoord heeft ook goed ingekocht deze zomer."

De Mos noemt Ronaldo, Nilis, Farfán, Alex, Kezman en Van Nistelrooij als pareltjes uit het verleden. "Dat is verdwenen. PSV moet oppassen dat ze niet vierde of vijfde worden met deze selectie. Er wordt altijd gezegd dat ze geen geld hebben uitgegeven, maar ze hebben twaalf miljoen euro betaald voor Baumgartl aan Stuttgart, terwijl Antony ook twaalf miljoen kostte. Ze hebben een rugbyer gehaald, Vinícius, die had bij mij nog niet in het tweede van Mechelen gespeeld. Ze zullen de hele scouting op de schop moet gooien en mensen moeten sturen die regelmatig in Brazilië en Argentinië bivakkeren. De goede voorbeelden liggen voor het oprapen."