Aad de Mos noemt opvallende kandidaat voor de opvolging van John de Jong

Zondag, 18 september 2022 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Als het aan Aad de Mos ligt, pleegt PSV een belletje naar Jan Streuer voor de opvolging van John de Jong als technisch directeur, zo vertelde hij zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie. De samenwerking met laatstgenoemde werd deze week per direct beëindigd nadat sprake bleek van een vertrouwensbreuk met de raad van commissarissen. De naam van Frank Arnesen passeerde al de revue, maar als het aan De Mos ligt komt de nieuwe technisch directeur uit Enschede.

Volgens De Mos dient een technisch directeur 'het te herkennen en verstand van voetbal te hebben'. "FC Twente is een mooi voorbeeld. Ik heb met Jan Streuer gewerkt bij Vitesse. Dat is een technisch directeur die het spelletje ziet", aldus de oud-trainer. "Hij heeft een enorm netwerk in Brazilië, hij heeft een enorm netwerk in andere landen en heeft fantastisch werk gedaan bij Shakhtar Donetsk met alle Brazilianen. Hij heeft ook in Nederland een neusje voor de goede spelers. Hij heeft Václav Cerný gehaald, Ramiz Zerrouki."

FC Twente-watcher Leon ten Voorde van TC Tubantia haakt op Twitter meteen in op de woorden van De Mos. "Nadat Aad de Mos 34 keer 'ik' heeft gezegd en 12 keer 'in mijn tijd' binnen 65 seconden, geeft hij Jan Streuer de credits voor het binnenhalen van Zerrouki. Die zat al een jaar of vijf bij Twente, maar detail", aldus Ten Voorde. De Mos noemt Streuer 'dé uitgelezen technisch directeur in Nederland' en prijst hem tevens om zijn werk bij Vitesse. "Het zijn allemaal voorbeelden waarvan ik uit ons verleden weet dat hij er oog voor heeft. Santi Kolk was zo'n voorbeeld, Danko Lazovic heeft hij weer op de kaart gekregen. Ik vind hem in Nederland dé uitgelezen technisch directeur."

'Bij de wilde konijnen af'

Hans Kraay Junior is niet te spreken over de manier waarop De Jong naar de uitgang is begeleid in Eindhoven. "Ik vind het bij de wilde konijnen af", aldus de analist. "Of je nou je werk goed of niet goed hebt gedaan, als de raad van commissarissen vindt dat er te weinig ontwikkeling zit in PSV en dat er te weinig succes is, moet je een grote jongen zijn door na de gewonnen bekerfinale afscheid te nemen. Niet wachten, wachten, wachten en na de uitschakeling tegen de Rangers hem weg manoeuvreren. Ik vind het een gênante vertoning van de raad van commissarissen."

Met de woorden van Kraay lijkt De Mos het niet eens. "Ik denk dat zij genoeg argumenten hebben. Die argumenten zullen ook onderbouwd worden. Die zijn al onderbouwd door de algemeen directeur (Marcel Brands, red.). Zij constateren dat ze stil staan en stil staan is achteruitgang. Dan kan je het in de winterstop doen of aan het einde van de rit, maar je kan het ook onderweg doen en de boel proberen te repareren. Als je als technisch directeur roept dat je Ajax niet wilt inhalen maar dat je over Ajax heen wilt, dan is het voor de niet-voetbalkenners vervelend om te zien dat je kansloos bent tegen Rangers en FC Twente. Dat is niet te verkopen."