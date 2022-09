Burak Yilmaz gebruikt ploeggenoot als tolk en zegt ‘sorry’ tegen ESPN

Zondag, 18 september 2022 om 09:45 • Guy Habets

Burak Yilmaz heeft voor de camera van ESPN zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij vorige week geen interview gaf na de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd tegen NEC. De Turkse spits, die zijn ploeggenoot Oguzhan Özyakup als tolk gebruikte, meldde dat er met hem afgesproken was dat er een tolk bij het interview aanwezig zou zijn. Toen die er niet was, wilde Yilmaz niet meer meewerken.

Samen met Özyakup verscheen Yilmaz na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Excelsior, de eerste driepunter van Fortuna dit seizoen, voor de camera. Via de middenvelder, die alles in het Turks vertaalde voor de aanvaller en daarna ook de antwoorden van 'King Burak' weer voor interviewer Leo Oldenburger vertaalde, legde Yilmaz uit waarom hij vorige week niet voor de camera verscheen bij ESPN. "Ik wilde wel meewerken aan het interview, maar alleen met een tolk", liet de aanvaller weten.

?????? Burak Yilmaz ? Oguzhan Özyakup ? Leo Oldenburger pic.twitter.com/yd9S8Nf3wV — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

"Ik spreek niet zo goed Engels en kan daarin niet goed tot uitdrukking brengen wat ik voel en wat ik wil zeggen", ging Yilmaz via Özyakup verder. "Toen ik na de wedstrijd bij het interview kwam, was er geen tolk en dat hadden we wel afgesproken. Sorry dat het verkeerd is gegaan, maar zolang ik geen perfect Engels spreek, heb ik er liever een tolk bij. Ik wil dit in de toekomst best vaker doen, want er komt veel nieuws naar buiten dat niet waar is. Als jullie iets willen weten, sta ik open om te praten, zolang er maar iemand anders bij is."

De 77-voudig international van Turkije zei het met een glimlach op zijn gezicht en leek de humor van de situatie, waarbij Özyakup als sleutelstuk fungeerde, wel in te zien. De middenvelder en tolk, die vorige week nog fraai scoorde tegen NEC, hoopt technisch directeur Sjoerd Ars over te kunnen halen om hem meer te betalen. "Ik heb hem al gezegd dat ik meer wil, nu ik een tolk ben", grapt Özyakup. Of hij in het vervolg ook de teksten van Yilmaz zal vertalen, is nog niet duidelijk.