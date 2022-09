Kramer verschijnt weer voor de camera en steekt de draak met Hans Kraay

Zondag, 18 september 2022 om 08:27 • Guy Habets • Laatste update: 10:57

Michiel Kramer was vorige week na PSV tegen RKC Waalwijk des duivels over scheidsrechter Serdar Gözübüyük en werd een week later, na de 5-1 zege van zijn ploeg op het negental van SC Cambuur, weer voor de camera gehaald. De spits dolde met interviewer Hans Kraay junior van ESPN en kon het niet nalaten om meermaals te zeggen dat de scheidsrechter 'fantastisch' was.

Daarmee doelde hij op Sander van der Eijk, die twee spelers en de trainer van Cambuur met rood naar de kant stuurde en ook een strafschop aan RKC gaf. Vorige week zagen de Waalwijkers de andere kant van de medaille. "Het lijkt me verstandig als ik daar niks meer over zeg en dat weet jij ook", reageert Kramer. "De scheidsrechter was fantastisch vandaag. Of wij ook een topclub-penalty krijgen? Geen idee. Ik vond de scheidsrechter vandaag fantastisch, Hans."

Michiel Kramer lijkt de knop om te hebben gezet?? "Ik vond de scheidsrechter fantastisch vandaag" pic.twitter.com/Lfq0DZnYI4 — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2022

Zelf maakte Kramer ook een prima indruk, want hij scoorde twee keer en dat viel de analisten in de studio van ESPN ook op. Zij vonden de lange spits 'volwassener' geworden en dat begreep Kramer wel. "Ik word ook wel wat ouder, haha. Ik had de knop echter al langer omgezet, maar ik kreeg bij mijn vorige clubs de kans niet om dat te laten zien. Ik had die volwassenheid daar ook al, maar daar kon ik dat niet laten zien, omdat het minder was qua club of qua spel. Hier voel ik de waardering van boven naar beneden en dat doet een speler deugd."

Tijdens het slot van het interview kan Kraay het niet laten om toch nog een keer terug te komen op het incident van vorige week, waar Kramer duizend euro boete voor kreeg van de KNVB. De spits wordt gevraagd of hij die boete zelf zal gaan betalen. "De scheidsrechter was vanavond fantastisch", klonk het met een grote grijns. Henk de Jong, de trainer van Cambuur, was het daar allerminst mee eens. Hij liet optekenen dat hij de arbiter bij het penaltymoment een 'slappe lul' had genoemd.