VZ 5: De Jong schold scheidsrechter uit; woede en ongeloof over Makkelie

Zondag, 18 september 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:00

Henk de Jong onthult scheldwoord waarvoor hij rode kaart kreeg

Een dramatische zaterdagavond voor SC Cambuur op bezoek bij RKC Waalwijk. Naast de smadelijke 5-1 nederlaag waren er rode kaarten voor Mees Hoedemakers, Alex Bangura en trainer Henk de Jong. De verliezende coach onthulde na afloop dat hij 'slappe L-U-L' had gezegd tegen arbiter Sander van der Eijk, die op advies van VAR Bas Nijhuis een strafschop gaf aan RKC na een ongelukkige handsbal van Jamie Jacobs.

‘Uitmuntende’ Depay valt in de smaak: ‘Cruciale rol in voorhoede Barcelona’

Niets dan lof in de Spaanse kranten voor Memphis Depay, die zijn basisplaats bij Barcelona opluisterde met een fraai doelpunt en een assist. Mede door de inbreng van de Oranje-international werd eenvoudig met 3-0 gewonnen van Elche. Depay wordt in de media in Spanje als 'onmisbaar' omschreven in de voorhoede van Barcelona. De vraag is of trainer Xavi vertrouwen blijft houden in zijn aanvaller na de interlandperiode.

Zeer twijfelachtige beslissing van Makkelie zorgt voor onbegrip en woede’

Danny Makkelie gaf in de slotfase een strafschop aan Sparta Rotterdam, al leek Tobias Lauritsen niet te worden geraakt door Mike te Wierik. Toch besloot Makkelie om naar de stip te wijzen. De VAR haalde de leidsman vervolgens naar het scherm om toch nog een keer goed te kijken, maar dat haalde niets uit. Makkelie bleef bij zijn beslissing, Groningen was woest en Vito van Crooij besliste het duel: 2-1.

Sneijder vreest vroege exit van Oranje en heeft boodschap voor Nederland

Wesley Sneijder is niet zo optimistisch over de kansen van het Nederlands elftal op het aanstaande WK in Qatar. Sneijder vraagt het Nederlandse volk dan ook om realistisch te blijven. "Er heerst heel veel positiviteit in Nederland rondom het Nederlands elftal en iedereen heeft het erover dat we wereldkampioen moeten worden, maar waar is dat op gebaseerd?", vraagt de voormalig middenvelder zich af.

Marco Reus huilend en per brandcard van het veld: WK opnieuw op de tocht

Marco Reus moet mogelijk weer een streep zetten door een eindtoernooi. De 33-jarige aanvoerder van Borussia Dortmund liep zaterdag in de eerste helft van de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 een ogenschijnlijke zware enkelblessure op, waardoor het WK in gevaar lijkt te komen. Reus ging vervelend door zijn enkel en werd vervolgens zichtbaar aangeslagen met tranen in zijn ogen per brandcard van het veld gedragen.

