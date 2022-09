Het Velázquez-effect: Fortuna Sittard wint en is van laatste plaats af

Zaterdag, 17 september 2022 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:17

Een geslaagd debuut voor Julio Velázquez als nieuwe hoofdtrainer van Fortuna Sittard. De Limburgers wonnen zaterdagavond ondanks een ondertalsituatie met 1-0 van Excelsior, waardoor de laatste plaats in de Eredivisie nu in handen is van Go Ahead Eagles. Mats Seuntjens kreeg ruim tien minuten voor tijd een rode kaart, maar desondanks wist Fortuna dankzij een doelpunt van Rémy Vita in de 87ste minuut te winnen. Het is de eerste zege van de club uit Sittard dit seizoen in de Eredivisie.

Fortuna ging agressief en met aanvallende intenties van start op eigen veld, wat in de tweede minuut al resulteerde in een grote kans voor Dimitrios Siovas. De verdediger wist echter niet te scoren in kansrijke positie, na goed voorbereidend werk van Seuntjens. Na bijna een kwartier spelen in Sittard was het Iñigo Córdoba die een grote mogelijkheid onbenut liet. Diezelfde Córdoba werd met twintig minuten op de klok gestuit door Excelsior-doelman Stijn van Gassel. Excelsior kroop daarna langszaam uit zijn schulp en had pech toen Couhaib Driouech de paal raakte met een geplaatst schot. Doelpunten werden echter niet genoteerd in de eerste helft.

De bedrijvige Burak Yilmaz loerde op zijn kansjes maar ook hij werd tien minuten na rust gedwarsboomd door de goed keepende Van Gassel. Korte tijd later kwamen bij Fortuna Oguzhan Özyakup en Úmaro Embaló in het veld als frisse krachten. Na ruim een uur spelen in de ontmoeting tussen de laagvlieger en de middenmoter maakte Vita zijn entree, wat later een gouden wissel bleek te zijn van Velázquez. Halverwege de tweede helft ontving Seuntjens geel omdat hij de aanval van Excelsior er slim uithaalde. Vita stifte de bal over de lat en ook een kopbal van de hard werkende Yilmaz trof geen doel. Er was meer tegenslag voor Fortuna toen Seuntjens zijn tweede gele kaart kreeg voorgehouden na een overtreding op Julian Baas.

Ondanks de ondertalsituatie kwam het strijdbare Fortuna als winnaar uit de bus. Yilmaz werd nog gestuit door Van Gassel, maar in de rebound tekende Vita alsnog voor de 1-0. De vreugde en opluchting was dan ook groot bij alles en iedereen van Fortuna. In de vier minuten aan blessuretijd jaagde Excelsior op de gelijkmaker. Lazaros Lamprou probeerde het met een gekruld schot, dat naast het doel van Ivor Pandur verdween. Diezelfde Pandur redde daarna op een knal van de mee opgekomen rechtsback Siebe Horemans. Fortuna hield stand en is niet langer de enige ploeg zonder een overwinning in de Eredivisie.