Cambuur ziet maar liefst drie keer rood en moet uiteindelijk het hoofd buigen

Zaterdag, 17 september 2022 om 21:52 • Guy Habets • Laatste update: 21:59

RKC Waalwijk heeft zich pas in de slotfase van negen spelers van SC Cambuur ontdaan. De gasten uit Leeuwarden zagen drie keer rood, aangezien naast Mees Hoedemakers en Alex Bangura ook nog trainer Henk de Jong werd weggestuurd, en uiteindelijk profiteerde RKC daarvan: 5-1. Een eigen doelpunt van Marco Tol in de slotfase deed het strijdende Cambuur uiteindelijk de das om.

De Jong besloot Remco Balk na zijn vroege wissel van vorige week ditmaal vanaf het begin op de reservebank te houden. Felix Mambimbi was zijn vervanger aan de linkerkant, terwijl Silvester van der Water voor gevaar op rechts moet zorgen. Door de afwezigheid van Roberts Uldrikis stond Tom Boere in de punt van de aanval. De elf van RKC kende geen verrassingen. Etienne Vaessen en Michiel Kramer werden niet geschorst na hun uitlatingen na afloop van PSV - RKC (1-0) en konden dus gewoon meespelen.

De eerste helft stond bol van de hoogte- en dieptepunten. Na acht minuten trok scheidsrechter Sander van der Eijk al een rode kaart en het was Hoedemakers die hem voorgehouden kreeg. De middenvelder van Cambuur kwam te stevig in op Julen Lobete en kon al vroeg naar de kleedkamer, maar de formatie uit Friesland beet wel nog steeds van zich af. Het was namelijk Jamie Jacobs, die zijn schot vanaf randje strafschopgebied in het doel zag eindigen, die voor de voorsprong voor de gasten zorgde: 0-1.

7:33 - Mees Hoedemakers received a red card after 7 minutes and 33 seconds, the fastest red card for SC Cambuur in Eredivisie history. Cameo. pic.twitter.com/cs8Honf78t — OptaJohan (@OptaJohan) September 17, 2022

Een kwartier lang kon Cambuur genieten van het feit dat het ondanks hun ondertal alsnog aan de leiding ging in Waalwijk, totdat Jacobs een schot met zijn hand leek te blokken en Van der Eijk de bal op de stip legde voor RKC. Dat zorgde voor tumult op de bank van trainer Henk de Jong en die stormde zelf het veld in om verhaal te halen. Dat kwam de oefenmeester ook op rood te staan, waarna Michiel Kramer de meester van de chaos bleek en vanaf elf meter voor 1-1 zorgde. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Bangura op slag van rust ook direct rood voor een hele smerige tackle op de enkel van Julian Lelieveld en moest Cambuur met negen man verder.

Die negen deden er, zonder hoofdtrainer De Jong, in de tweede helft alles aan om het onvermijdelijke zo lang mogelijk uit te stellen. RKC liet de bal rondgaan, wachtte af en beukte op de muur van de Leeuwardenaren. Vaak genoeg viel de bal ook goed voor een Waalwijker, want Kramer en invaller Zakaria Bakkali doken een aantal keer gevaarlijk op voor het doel van de uitblinkende João Virgínia, maar de keeper van Cambuur hield veel tegen. Aan het eigen doelpunt van Marco Tol, pas in minuut 77, kon hij echter niets doen. De verdediger raakte de bal compleet verkeerd (2-1) en leidde op die manier de nederlaag voor het Friese negental in. Via Zakaria Bakkali, Iliass Bel Hassani en nog een keer Kramer werd het uiteindelijk zelfs nog 5-1.