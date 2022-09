Het noodlot slaat weer toe voor de zeer onfortuinlijke Rick Karsdorp

Zaterdag, 17 september 2022 om 21:27 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:40

Rick Karsdorp is opnieuw zwaar geblesseerd geraakt. De 27-jarige rechtsback heeft in het Europa League-duel met HJK Helsinki zijn meniscus gescheurd. Dat maakt AS Roma zaterdagavond bekend via de officiële kanalen. De ex-Feyenoorder wordt de komende dagen geopereerd in Zwitserland en zal lange tijd uit de roulatie liggen.

Daarmee krijgt Karsdorp opnieuw een zware klap te verwerken, nadat hij eind 2017 zijn kruisband afscheurde. De rechtsback stond toen ruim zeven maanden aan de kant bij Roma en moest de rest van het seizoen toekijken. Ook de jaren daarna kampte hij met onder meer een liesblessure. De zware kwetsuur is een hard gelag voor Karsdorp, die onder trainer José Mourinho een vaste waarde is. Ook voor Roma komt de blessure van de Nederlander dus bijzonder slecht uit.

Tests have confirmed that defender Rick Karsdorp has suffered a tear to the meniscus of his left knee.

The player will undergo surgery in the coming days.

Forza Rick! #ASRoma