Weghorst scoort maar Besiktas grijpt naast eerste plek door wondergoal

Zaterdag, 17 september 2022 om 20:58 • Rian Rosendaal

Besiktas is toch niet de nieuwe koploper in de Süper Lig. Wout Weghorst leek matchwinner te worden in de uitwedstrijd tegen Istanbulspor van zaterdag, maar kort voor tijd kwam de thuisclub alsnog langszij dankzijn een wonderschone vrije trap: 2-2. Besiktas staat nu derde met veertien punten, terwijl Galatasaray en Adana Demirspor zestien punten hebben verzameld. Weghorst scoorde zes minuten voor rust en staat nu op vier doelpunten in de Turkse competitie dit seizoen.

De start van Besiktas, dat vorige week nog met 0-1 verloor van Istanbul Basaksehir, was zaterdag zoals gewenst. Daar was overigens wel hulp bij nodig van de thuisploeg. David Jensen, met een verleden bij FC Utrecht, ging lelijk in de fout bij een vrije trap van vleugelaanvaller Georges-Kevin N'Koudou en de Deen kon die blunder niet meer op tijd herstellen: 0-1. In de 26ste minuut werd juist Istanbulspor geholpen bij de gelijkmaker. Ersin Destanoglu leek niet bij de les en via de Besiktas-doelman verdween de bal in het net: 1-1.

Zeven minuten voor rust kwam Besiktas andermaal op voorsprong. De alerte Weghorst kan van dichtbij binnentikken na een voorzet van Gedson Fernandes: 1-2. Nog meer tegenslag voor Istanbulspor, want drie minuten voor rust haakte centrumverdediger Mehmet Yesil af met een blessure. Na vijf minuten blessuretijd klonk het rustsignaal, met dus een minieme voorsprong voor Besiktas. Zeven minuten na rust leek Weghorst geel te krijgen na het tackelen van een opponent, maar de scheidsrechter bedacht zich en hield de kaarten op zak. Istanbulspor had gaandeweg de tweede helft steeds vaker de bal en drukte Besiktas daarmee steeds verder terug.

De aanvalsdrift van Istanbulspor resulteerde in de 86ste minuut in de gelijkmaker. Ali Yasar ging achter een vrije trap staan en de linksbenige middenvelder joeg de bal vol in de bovenhoek, tot grote vreugde van alles en iedereen bij de thuisclub. De eerder nog blunderende Jensen voorkwam in minuut 89 een nieuwe voorsprong van Besiktas met een fabelachtige redding op een schot vanaf rand zestien van Tayfur Bingol. Er kwamen zes minuten aan blessuretijd bij, maar dat was voor beide ploegen niet voldoende om de winnende treffer te produceren.