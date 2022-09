Vitesse laat in Airborne-wedstrijd zien het lek nog niet boven te hebben

Zaterdag, 17 september 2022 om 20:37 • Guy Habets

Vitesse is er niet in geslaagd om op eigen veld te winnen van FC Volendam. De Arnhemmers kwamen in hun traditionele Airborne-wedstrijd, waarin het in speciale shirts aantrad, niet verder dan 1-1. De bezoekers uit het vissersdorp kwamen op voorsprong via Robert Mühren, maar mochten uiteindelijk niet klagen dat het na negentig minuten gelijk stond. Alleen Bartosz Bialek trof doel.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een fraai eerbetoon van de fans van Vitesse én Volendam aan de aanwezige veteranen. Tijdens de jaarlijkse Airborne-wedstrijd wordt de slag om Arnhem herdaacht en er waren een aantal mensen aanwezig die bijna tachtig jaar geleden ook meevochten. Het aantal 'veteranen' op het veld bij Vitesse viel mee, aangezien de Arnhemmers een jonge selectie hebben dit seizoen. Bij FC Volendam was Mühren de man met de meeste ervaring. Hij stond in de spits en hield daarmee Henk Veerman weer op de bank.

Vitesse probeerde in de openingsfase het initiatief te grijpen, maar dat ging moeizaam. Filip Stankovic, de keeper van Volendam, werd maar mondjesmaat getest en die zag dat het spel zich vaker en vaker op de Arnhemse helft af ging spelen. Er kwamen ook kansen voor de gasten: Xavier Mbuyamba en Daryl van Mieghem stuitten al op Kjell Scherpen, de Vitesse-goalie, en uiteindelijk was het via Mühren wel raak. Het eerste schot van de Volendamse spits werd nog gekeerd, maar diens tweede poging caramboleerde wel in het net: 0-1.

Pas vlak voor de pauze liet Vitesse iets zien. Het was Sondre Tronstad, een van de spelers met ervaring aan de zijde van de formatie van trainer Thomas Letsch, die van afstand uithaalde en zijn poging richting kruising zag zeilen. Hij had echter niet gerekend op de reflexen van Stankovic, die knap redde en zorgde dat de bal via de lat over ging. Na rust viel de gelijkmaker wel snel. Een Poolse combinatie, die van Kacper Kozlowki naar Bialek ging, werd door laatstgenoemde gepromoveerd tot de 1-1.

Die goal gaf de thuisploeg de geest en het vertrouwen om vol voor de overwinning te gaan. Met de steun van het publiek werd na de gelijkmaker alsmaar druk gezet op het doel van Volendam, maar de door oefenmeester Wim Jonk samengestelde defensie weigerde nogmaals te capituleren. Heel veel uitgespeelde mogelijkheden creërde Vitesse ook niet, behoudens een schotje van Kozlowski, en dus mochten ook de gasten blijven hopen op een winnend doelpunt. Gaetano Oristanio had die kunnen maken, maar diens schot werd gekeerd door Scherpen en dus bleef het bij 1-1.