‘Uitmuntende’ Depay valt in de smaak: ‘Cruciale rol in voorhoede Barcelona’

Zaterdag, 17 september 2022 om 20:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:27

Complimenten te over voor Memphis Depay na zijn optreden voor Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Elche (3-0) van zaterdag. De Spaanse kranten zagen de Nederlandse aanvaller een puike prestatie leveren in de voorhoede die verder bestond uit Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé. Depay tekende voor het tweede doelpunt van Barcelona in het Spotify Camp Nou en was tevens verantwoordelijk voor een assist.

Mundo Deportivo zag een 'uitmuntende' Depay aan het werk tegen Elche, met name in de eerste helft. De Spaanse krant is vooral onder de indruk van de techniek die de Oranje-international etaleerde bij zijn doelpunt in de 41ste minuut. "Depay had een cruciale rol in de voorhoede van Barcelona", krijgt de scorende Nederlander als compliment mee. "Toen hij naar de kant werd gehaald, kreeg hij een staande ovatie van de supporters." Depay moest van trainer Xavi in de tweede helft plaatsmaken voor Ansu Fati.

Depay met de 2-0! ?? Depay staat randje buitenspel maar gelukkig net aan de goede kant, de herkenbare draai gevolgd door een mooie afronding ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/4XSSOUPmF4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2022

De uitblinkende Depay krijgt van AS het rapportcijfer 7 als beloning, hetzelfde cijfer overigens als Frenkie de Jong. Volgens Sport heeft de scorende Depay 'met een spectaculair doelpunt laten zien dat hij van waarde kan zijn dit seizoen'. "Op zijn mentaliteit tijdens de trainingen valt niets aan te merken, waardoor Depay tegen Elche een nieuwe kans kreeg van Xavi. Het zag er soms weifelend uit, maar hij zette steeds goed druk en was ook niet te beroerd om de duels aan te gaan met zijn bewakers." De krant uit Spanje benadrukt verder dat de treffer net voor rust onhoudbaar was voor de keeper van Elche.

De rapporteur van Sport heeft in zijn wedstrijdverslag ook aandacht voor de 'doortastende' manier van spelen van Depay tegen Elche. Hij was constant aanspeelbaar voor zijn ploeggenoten en bij bijna elke aanval van Barcelona was Depay betrokken. Het was overigens pas de tweede keer dit seizoen dat de 28-jarige aanvaller speeltijd kreeg in LaLiga. Xavi gunde hem vorige week tegen Cádiz 57 minuten en deze zaterdag in het duel met Elche stond Depay 59 minuten op het veld. Hij kwam daarnaast tot vijftien minuten in het Champions League-duel met Viktoria Plzen (5-1 overwinning) van eerder deze maand.

Memphis Depay viert zijn doelpunt met ploeggenoot Álex Balde.

Depay toonde zich tevreden na afloop van de overwinning in eigen huis. "We zijn op de goede weg en het is belangrijk dat we blijven winnen", zo klonk het in gesprek met Barça TV. "We geloven in deze manier van spelen, ondanks de nederlaag tegen Bayern München (2-0 in de Champions League, red.). "Er heerst een goede mentaliteit en dat maakt me blij. We waren constant op zoek naar kansen en doelpunten. We hadden zelfs meer kunnen scoren, maar desondanks ben ik tevreden." Depay speelde nog niet veel dit seizoen, al is dat voor hem geen reden te wanhopen.

"Ik krijg inderdaad niet veel speeltijd, maar ik zal altijd hard blijven werken", zo verzekert Depay tegenover het clubkanaal. "Ik ben een doelpuntenmaker en hou er dus van om doelpunten op mijn naam te krijgen." Om er gelijk aan toe te voegen: "Ik heb ritme nodig en dat is lastig als je weinig aan spelen toekomt. Het is daarom goed dat ik nu de kans krijg om voor mijn land uit te komen, om daarna terug te keren en Barcelona te helpen." Het Nederlands elftal komt in de poulefase van de Nations League uit tegen Polen (22 september) en België (25 september).

Depay kijkt tot slot naar de samenwerking met Lewandowski en Dembélé, de collega's in de aanval in de ontmoeting met Elche. "Lewandowski is een intelligente speler en ik heb genoten van de samenwerking met hem en Dembélé." Door zijn dubbelslag staat Lewandowski nu met acht doelpunten bovenaan het topscorersklassement in LaLiga. Barcelona vervolgt de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca op 1 oktober.