Son valt in, maakt hattrick binnen dertien minuten en velt zwalkend Leicester

Zaterdag, 17 september 2022 om 20:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:45

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Premier League en blijft op gelijke hoogte met koploper Manchester City. The Spurs wonnen thuis met 6-2 van Leicester City, dat door de nederlaag met één punt uit zeven wedstrijden op de allerlaatste plek terug te vinden is. Invaller Heung-Min Son maakte in slechts dertien minuten een hattrick en was daarmee de man van de wedstrijd.

Antonio Conte begon na het debacle in de Champions League tegen Sporting Portugal van afgelopen dinsdag (2-0 nederlaag) met vier andere namen. Cristian Romero, Emerson Royal en Son moesten op de bank plaatsnemen in Noord-Londen, Ben Davies viel buiten de selectie. Voor hen in de plaats kwamen Clément Lenglet, Ryan Sessegnon, Dejan Kulusevski en Davinson Sánchez. De ex-Ajacied stond aan de basis van de 0-1. Sánchez maakte namelijk een overtreding op James Justin in het zestienmetergebied.

Youri Tielemans zag zijn strafschop vervolgens gestopt worden door Hugo Lloris, maar de Franse doelman kwam te vroeg van zijn lijn waardoor de penalty opnieuw genomen moest worden. In de tweede instantie schoot Tielemans wél raak: 0-1. Slechts twee minuten later kwam Tottenham alweer langszij. Kulusevski nam een korte corner op Ivan Perisic, die daarna meteen teruglegde op de Zweed. De aanvaller bediende vervolgens Harry Kane bij de tweede paal, die binnenkopte: 1-1. Een kwartier later scoorden the Spurs opnieuw uit een corner. Dit keer was het Perisic zelf die de hoekschop nam. De Kroaat gaf voor op Eric Dier, die de loopactie naar de eerste paal maakte en daarna in de verre hoek binnenkopte: 2-1.

De gelijkmaker van Leicester kwam op naam van James Maddison. De spelmaker kreeg een voorzet met een stuit van Timothy Castagne en bedacht zich geen moment. De Engelsman haalde in één keer uit en stuurde de bal met een mooie boog in de verre hoek langs Lloris: 2-2, wat ook meteen de ruststand was. In het tweede bedrijf herstelde Tottenham de voorsprong al na twee minuten. Wilfred Ndidi stond niet op te letten en zag Rodrigo Bentancur niet in zijn rug aan komen stormen. De Uruguayaan veroverde de bal en schoot vervolgens beheerst langs doelman Danny Ward: 3-2. Leicester, dat een zeer moeizame start van het seizoen kent, gaf zich niet gewonnen en bleef kansen creëren. De grootste was voor Patson Daka, die zijn kopbal na een geweldige pass van Maddison gekeerd zag worden door Lloris.

De bezoekers kregen in de slotfase de genadeklap te verduren. Son ging er op de counter vandoor, besloot vanaf ruim twintig meter uit te halen en zag zijn bal op geweldige wijze achter Ward belanden: 4-2. De Zuid-Koreaan wist van geen ophouden en maakte tien minuten voor tijd ook zijn tweede doelpunt. Op vrijwel precies dezelfde plek als vanaf waar hij zijn eerste doelpunt maakte, haalde Son nu uit met links en schoot in de andere hoek binnen: 5-2. Twee minuten later maakte de aanvaller zijn derde van de wedstrijd na een diepe bal van Pierre-Emile Højberg. Son schoot oog in oog met Ward beheerst binnen: 6-2.