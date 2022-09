Sneijder vreest vroege exit van Oranje en heeft boodschap voor Nederland

Zaterdag, 17 september 2022 om 19:39 • Guy Habets

Wesley Sneijder begrijpt niet dat men in Nederland zo enthousiast is over het Nederlands elftal. Dat meldde hij tijdens Veronica Offside op vrijdagavond. De recordinternational van Oranje ziet de laatste weken niets waarvan hij onder de indruk is en kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het al heel moeilijk wordt om de poulefase te overleven. Sneijder vraagt het Nederlandse volk dan ook om realistisch te blijven.

Sneijder proeft euforie en vertrouwen rond het Nederlands elftal, maar zegt daar weinig van te snappen. "Er heerst heel veel positiviteit in Nederland rondom het Nederlands elftal en iedereen heeft het erover dat we wereldkampioen moeten worden, maar waar is dat op gebaseerd?", vraagt de voormalig middenvelder zich af. "Wie heb je dan? Wij zouden met deze ploeg wereldkampioen moeten worden, in de vorm waarin we nu zitten en met spelers die bij hun clubs niet spelen?"

De verwachtingen van het Nederlandse volk zijn volgens Sneijder dan ook veel te hoog en de wedstrijd van afgelopen midweek tussen Ajax en Liverpool op Anfield dient volgens hem als voorbeeld. "Dat is nu de publieke opinie, maar ik zou tegen de mensen willen zeggen: even relaxed, met beide benen op de grond. We hebben het deze week toch ook weer gezien aan Ajax op Europees niveau. We zijn daar nog niet."

Op het WK van 2014, waar Sneijder zelf van de partij was en speelde onder bondscoach Louis van Gaal, verraste het Nederlands elftal. Presentator Wilfred Genee brengt in dat Oranje volgens hem er nu beter voorstaat. "Ik snap niet dat je dat kan zeggen", reageert de recordinternational vol onbegrip. "We hebben toch nu niet een beter team dan in 2014? Bij lange na niet, toch? Toen waren de verwachtingen er helemaal niet en dan is het mooi dat je in de underdogrol ver komt. Nu hebben we hoge verwachtingen en kun je er na de poule zomaar uit liggen."