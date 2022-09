Zeer twijfelachtige beslissing van Makkelie zorgt voor onbegrip en woede

Zaterdag, 17 september 2022 om 19:00 • Guy Habets • Laatste update: 20:03

FC Groningen is op bezoek bij Sparta Rotterdam op zeer pijnlijke wijze tegen een nederlaag aangelopen. Lang leek het duel op een gelijkspel uit te draaien, maar Vito van Crooij besliste in de slotfase vanaf elf meter anders. De strafschop was echter zeer discutabel, zo blijkt uit de beelden. Arbiter Danny Makkelie werd door de VAR ook naar de kant geroepen, maar besloot om bij zijn beslissing te blijven.

Tobias Lauritsen, de spits van Sparta, ontsnapte aan de linkerkant van het veld en kreeg op de rand van het strafschopgebied te maken met een tackle van Mike te Wierik. Lauritsen leek over de benen van Te Wierik heen te springen, niet geraakt te worden en vervolgens ter aarde te storten, maar toch besloot arbiter Makkelie om naar de stip te wijzen. De VAR haalde de leidsman vervolgens naar het scherm om toch nog een keer goed te kijken, maar dat haalde niets uit. Makkelie bleef bij zijn beslissing, Groningen was woest en Van Crooij besliste het duel: 2-1.

Een late overwinning voor @SpartaRotterdam! Was de penalty voor de Rotterdammers terecht?#spagro pic.twitter.com/KcWVZxlUnP — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2022

Eerder werd een goal van Sparta, van Adil Auassar, nog afgekeurd wegens buitenspel. Daar was de VAR voor nodig. In de tweede helft kwam Groningen op voorsprong via Ricardo Pepi, waarna Sven Mijnans de gelijkmaker tegen de touwen kopte. De zeer discutabele beslissing van Makkelie in blessuretijd maakte dus dat de drie punten op Het Kasteel bleven en de gasten uit het hoge noorden met een gevoel van onrecht de bus in stapten.

Hugo Borst, Sparta-fan en analist bij ESPN, vond de strafschop niet geheel verrassend terecht. "Te Wierik moet je altijd straffen. Hij is een van de domste voetballers die Nederland rijk is. Dat hij nog altijd op het niveau van FC Groningen speelt, zegt alles over FC Groningen. Die kan er helemaal niets van", zei hij in De Eretribune.