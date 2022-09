Vito van Crooij schiet Sparta vanaf elf meter op valreep langs FC Groningen

Zaterdag, 17 september 2022 om 18:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:34

Sparta Rotterdam heeft zaterdag op de valreep gewonnen van FC Groningen. Op Het Kasteel kreeg de ploeg van trainer Maurice Steijn vlak voor tijd een penalty, die werd benut door Vito van Crooij: 2-1. Beide teams hadden daarvoor al één keer gescoord, via Ricardo Pepi en Sven Mijnans. Door de zege staat Sparta voorlopig zevende in de Eredivisie, terwijl Groningen het moet doen met de elfde plek.

Sparta startte met een debutant onder de lat: Youri Schoonderwaldt, deze zomer van ADO Den Haag overgekomen, verving de geblesseerde Nick Olij. Op de linkervleugel gaf Steijn de voorkeur aan Koki Saito, wat ten koste ging van Younes Namli. Het was de eerste basisplaats voor de van Lommel gehuurde Japanner, de tijdens zijn Eredivisie-debuut twee weken geleden tegen FC Volendam al twee assists gaf. Bij Groningen maakte Pepi zijn basisdebuut. De Amerikaan viel vorige week tegen SC Cambuur (0-1 zege) al in, maar verving nu vanaf de aftrap Florian Krüger. Ook voor Liam van Gelderen en Marin Sverko was er een basisplek, terwijl onder meer Neraysho Kasanwirjo en Luciano Valente op de bank begonnen.

Aan creativiteit geen gebrek bij deze Sparta-fan??#spagro pic.twitter.com/JxVP0KSzhE — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2022

Sparta domineerde in de openingsfase. Via een afstandsschot van Shurandy Sambo was het dicht bij de openingstreffer, maar Groningen-goalie Michael Verrips bracht redding. Na ruim een kwartier leken de Rotterdammers op voorsprong te komen toen Adil Auassar scoorde, de VAR annuleerde het doelpunt echter omdat er sprake was van buitenspel. Via een vrije trap van Van Crooij was Sparta na een klein half uur opnieuw gevaarlijk. Ditmaal was het Verrips die redding bracht. Een paar minuten later waren ook de bezoekers voor het eerst dreigend, maar Schoonderwaldt keerde het afstandsschot van Paulos Abraham. Ook de rebound van ex-Spartaan Laros Duarte leverde niks op: zijn schot ging net naast.

De tweede helft begon zonder grote kansen. Pas na een kwartier was er sprake van gevaar, en dat leverde meteen de openingstreffer op. Een afgemeten voorzet van Isak Määttä werd binnengekopt door Pepi, die daarmee zijn eerste treffer voor Groningen maakte: 0-1. De wedstrijd was daarmee tot leven gebracht, en Sparta voerde de druk op. Zo’n twintig minuten voor tijd resulteerde dat in een corner, waaruit Mijnans de 1-1 binnenkopte. In de slotfase maakte Sparta de meeste aanspraak op de zege, en vlak voor tijd kreeg het een penalty na een overtreding van Mike te Wierik op Tobias Lauritsen. Van Crooij benutte het buitenkansje vanaf elf meter. Hij bezorgde Sparta daarmee de derde zege van het seizoen.