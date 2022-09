Memphis Depay en Robert Lewandowski stelen de show bij Barcelona

Zaterdag, 17 september 2022 om 18:10 • Guy Habets

Barcelona is voorlopig koploper in LaLiga. De Catalanen wonnen, mede dankzij een goed spelende Memphis Depay, simpel van Elche: 3-0. Memphis scoorde en leverde een assist af, terwijl Robert Lewandowski ook weer een tweetal goals aan zijn totaal toevoegde. Daardoor is Real Madrid veroordeeld tot de tweede plaats, al kan de Koninklijke met een overwinning in de stadsderby tegen Atlético Madrid weer aan kop komen.

Frenkie de Jong en Memphis verschenen zaterdagmiddag aan het startsignaal bij Barcelona. De spelmaker uit Arkel vormde een driemansmiddenveld met Pedri en Franck Kessié in het competitieduel met Elche. Daarnaast stond Memphis in de voorhoede, samen met Lewandowski en Ousmane Dembélé. Daarmee was Xavi trouw aan zijn woord: de trainer vertelde in de persconferentie daags voor de wedstrijd 'te zullen rouleren dit jaar'. De Jong en Memphis moesten in het Champions League-treffen met Bayern München nog op de bank plaatsnemen.

Al na een kwartier werd de opgave voor Barcelona, dat de koppositie in ieder geval tijdelijk over kon nemen van Real Madrid, er een stuk makkelijker op gemaakt. Gonzalo Verdú voorkwam de vrije doortocht van Lewandowski na een fijne steekbal van De Jong en de scheidsrechter kon niet anders dan rood trekken. Barcelona wist toen dat het vanaf dat moment zo'n 75 minuten met een man meer in het eigen Spotify Camp Nou zou gaan spelen en een simpele overwinning lag in het verschiet. Toen Lewandowski in minuut 34 het eindstation was van een fraaie aanval en van dichtbij de 1-0 intikte, kwam dat scenario nog dichterbij.

Nog voor rust werd de marge verdubbeld en het was Memphis die daarvoor verantwoordelijk was. De aanvalsleider van Oranje kreeg de bal aangespeeld door Balde en had een man in zijn rug, maar draaide daar knap van weg en vond vervolgens met een kiezelhard schot de korte hoek: 2-0. Vlak na de pauze was Memphis aangever, zij het op gelukkige wijze. De Moordrechter zag zijn al dan niet bedoelde bal bij Lewandowski terechtkomen, die de bal simpel binnen kon schuiven voor 3-0.

Depay met de 2-0! ??

Depay staat randje buitenspel maar gelukkig net aan de goede kant, de herkenbare draai gevolgd door een mooie afronding ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/4XSSOUPmF4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2022

Het was meteen zijn laatste wapenfeit van de wedstrijd, want Xavi besloot na een uur om Ansu Fati in te brengen voor de Nederlandse aanvaller. Tien minuten later werd ook Lewandowski naar de kant gehaald voor Ferran Torres en daarmee zakte het aanvallende niveau van Barcelona ook meteen zienderogen. De marge van drie bleef in stand en dat was het enige waar de fans van los Azulgrana over konden klagen, want gezien het kwaliteitsverschil en het verschil in aantal spelers op het veld had Barcelona ruimer kunnen en moeten winnen.