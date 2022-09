Uitvallen Reus grote smet op benauwde derbyzege van koploper Dortmund

Zaterdag, 17 september 2022 om 17:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:56

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag voor de vierde keer op rij de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 gewonnen. De ploeg van trainer Edin Terzic won uiteindelijk met 1-0 dankzij een treffer in de slotfase van invaller Youssoufa Moukoko. Een grote smet op de zege was het uitvallen van Marco Reus, die het veld in tranen per brancard verliet. Door de overwinning komt Dortmund op vijftien punten uit zeven duels en mag het zich minimaal één dag koploper van de Bundesliga noemen.

Borussia Dortmund - Schalke 04 1-0

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om serieuze mogelijkheden te creëren. De thuisploeg zocht de aanval voornamelijk via Donyell Malen, die enkele interessante duels met zijn landgenoot Sepp van den Berg uitvocht. BVB kreeg na dik een half uur een fikse tegenvaller te verwerken, toen Reus met een enkelblessure per brancard het veld moest verlaten. De mogelijkheid bestaat dat de 48-voudig international van Duitsland door nieuw blessureleed zo opnieuw een streep moet zetten door een eindtoernooi.

De grootste kans voor rust kwam op naam van Jude Bellingham. De middenvelder dacht op aangeven van Malen tegendraads binnen te koppen, maar Alexander Schwolow hield die Königsblauen met een uitstekende redding toch op de been. Het duel leek hierna lange tijd op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen. Tien minuten voor tijd brak invaller Moukoko echter alsnog de ban namens de thuisploeg door een voorzet van Marius Wolf overtuigend tegen de touwen te knikken.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1-1

De thuisploeg, met Jeremie Frimpong in de basis en Mitchell Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah op de bank, was voor rust dicht bij de openingstreffer toen Robert Andrich de lat trof. In het tweede bedrijf was de voorsprong voor Leverkusen wel een feit. Kerem Demirbay werd aangespeeld op de rand van het zestienmetergebied en vond vervolgens op fraaie wijze de lange hoek: 1-0. Werder Bremen maakte geen aanspraak op een punt, maar kwam in de slotfase wel langszij. Milos Veljkovic kon van dichtbij een rebound binnenwerken na weifelend optreden van doelman Lukas Hradecky.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1-3

De bezoekers, met Mario Götze in de basis, kwamen al na vijf minuten op voorsprong via Sebastian Rode, die alert reageerde nadat doelman Florian Müller een vrije trap van Daichi Kamada niet klemvast had. Frankfurt wist de marge in het tweede bedrijf te verdubbelen, nadat Müller zich ditmaal volledig verkeek op een vrije trap van de Japanner. Stuttgart kwam in het laatste kwartier toch nog terug in de wedstrijd via Tiago Tomás, die zijn schot van richting veranderd zag worden. Kamada werd uiteindelijk de grote man namens Frankfurt. Uit een corner van de spelmaker gooide Kristijan Jakic met het hoofd het duel in het slot.