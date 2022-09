Bayern is het in de Bundesliga helemaal kwijt en krijgt nu zelfs klop

Zaterdag, 17 september 2022 om 17:22 • Guy Habets

Bayern München heeft voor de vierde keer op rij niet weten te winnen in de Bundesliga. De recordkampioen van Duitsland speelde de voorgaande drie wedstrijden gelijk en werd nu zelfs geklopt door FC Augsburg: 1-0. Bayern was niet effectief genoeg en liet zich verrassen door Augsburg, dat via Mergim Berisha in de tweede helft aan het winnende doelpunt kwam. Rafal Gikiewicz, de keeper van de thuisploeg, eiste echter de aandacht op.

Julian Nagelsmann, de trainer van Bayern, had basisplaatsen in petto voor twee spelers met een verleden bij Ajax. Noussair Mazraoui, die afgelopen zomer nog transfervrij de overstap van Amsterdam naar Zuid-Duitsland maakte, stond als rechtsback geposteerd en verving daar Benjamin Pavard. Die was afgelopen midweek tegen Barcelona (2-0 zege) nog basisspeler. Toen stond ook Matthijs de Ligt niet aan de aftrap, maar tegen Augsburg was dat wel weer het geval. Ryan Gravenberch moest het opnieuw doen met een reserverol. Bij de thuisploeg maakte Jeffrey Gouweleeuw vanaf minuut één zijn opwachting.

Bayern, dat aan de wedstrijd begon als de nummer drie van de Bundesliga, kon zich na het puntenverlies tegen VfB Stuttgart, Union Berlin en Borussia Mönchengladbach geen uitglijder meer veroorloven en begon dan ook voortvarend aan het treffen met Augsburg. Dat leverde al snel een grote kans op voor Leroy Sané, die oog in oog kwam met Gikiewicz. De goalie van de gastheren won de één-op-één echter glansrijk en zag dat zijn ploeg daarna beter in de wedstrijd kwam. Dat was mede te danken aan De Ligt, die de zaakjes achterin niet heel goed op orde had en zo nu en dan gefopt werd door de gewiekste Florian Niederlechner.

De nummer zeven van Augsburg kreeg zelfs na een half uur een uitstekende schietkans vanaf de rand van het strafschopgebied, maar vond Manuel Neuer op zijn weg. Diezelfde Neuer was vlak voor rust kansloos toen Maximilian Bauer voor hem opdook. De centrale verdediger, die helemaal vrij stond, kopte echter over en liet Bayern zo ontsnappen. In de tweede helft lukte het Der Rekordmeister niet meer om te ontsnappen. Na een slimme vrije trap in minuut 58 kreeg Berisha alle tijd om vanaf de strafschopstip binnen te schuiven en dat deed de spits beheerst: 1-0.

Dat was het teken voor de gasten uit München om in een hogere versnelling te gaan spelen. Gikiewicz bleek echter keer op keer een sta-in-de-weg en frustreerde onder meer Jamal Musiala en Thomas Müller, die beiden dachten gescoord te hebben. In de slotfase werden de pogingen om een doelpunt te maken van Bayern een stuk wanhopiger en de WWK ARENA in Augsburg vierde al voorzichtig een feestje. Dat werd uiteindelijk een groot feest, omdat Gikiewicz in blessuretijd met een geweldige save zelfs een goal van Manuel Neuer voorkwam.