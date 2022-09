Memphis Depay maakt op fraaie wijze eerste doelpunt van het seizoen

Zaterdag, 17 september 2022 om 17:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:31

Memphis Depay heeft zaterdagmiddag in LaLiga zijn eerste doelpunt van het seizoen gemaakt. Tegen Elche rekende hij vlak voor rust op knappe wijze af met zijn tegenstander, om de bal vervolgens hard binnen te schieten. Zo verdubbelde de 28-jarige vleugelspeler de score, daar Barcelona al na ruim een half uur op voorsprong was gekomen via Robert Lewandowski.

In de 41ste minuut kreeg Depay de bal in het strafschopgebied aangespeeld door Alejandro Baldé. Hij stond met zijn rug naar het doel, met verdediger John Nwankwo achter zich. Met een snelle voetbeweging passeerde hij de Spanjaard, om de bal vervolgens snoeihard binnen te schieten. Even leek het erop dat het doelpunt nog afgekeurd kon worden vanwege buitenspel, maar uiteindelijk besloot de VAR de treffer door te laten gaan. Eerder in de wedstrijd had Lewandowski de Catalanen al op voorsprong gezet, nadat Elche na een kwartier met tien man was komen te staan door een rode kaart voor Gonzalo Caicedo.

Depay met de 2-0! ?? Depay staat randje buitenspel maar gelukkig net aan de goede kant, de herkenbare draai gevolgd door een mooie afronding ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/4XSSOUPmF4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2022

Depay stond net als Frenkie de Jong in de basis tegen Elche. De Jong vormt een driemansmiddenveld met Pedri en Franck Kessié, terwijl Depay in de voorhoede staat met Lewandowski en Ousmane Dembélé. Daarmee was Xavi trouw aan zijn woord: de trainer vertelde in de persconferentie daags voor de wedstrijd 'te zullen rouleren dit jaar'. De Jong en Memphis moesten in het Champions League-treffen met Bayern München nog op de bank plaatsnemen.