Lammers is Schouten, Zirkzee en Kasius in Nederlands onderonsje de baas

Zaterdag, 17 september 2022 om 16:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:06

Empoli heeft zaterdagmiddag zijn eerste competitiezege van het seizoen geboekt. Op bezoek bij Bologna, waar trainer Thiago Motta voor het eerst op de bank zat, won de ploeg van Paolo Zanetti met 0-1. Het enige doelpunt werd in de 75ste minuut gemaakt door Filippo Bandinelli. Bij de thuisploeg begon Jerdy Schouten in de basis, terwijl Joshua Zirkzee en Denso Kasius in de tweede helft invielen. Bij Empoli startte Sam Lammers, net als in de voorgaande zes Serie A-duels, in de spits.

Lammers was met name in de beginfase van de wedstrijd tot twee keer toe dicht bij een doelpunt: na vijf minuten zag hij zijn kopbal gekeerd worden door Bologna-doelman Lukasz Skorupski, waarna hij de bal een kleine tien minuten later zowel naast als over het vijandelijke doel kopte. In het vervolg van de eerste helft was ook Bologna een aantal keer dicht bij de openingstreffer, maar geen van beide ploegen wist de ban te breken.

Na een klein uur spelen, toen het nog altijd 0-0 stond, werd Bologna-rechtsback Lorenzo De Silvestri vervangen door Kasius. Na een paar minuten leek zijn ploeg een penalty te krijgen, maar de VAR stak daar een stokje voor, omdat er buitenspel van Andrea Cambiaso aan de handsbal vooraf was gegaan. Vlak daarna was de thuisploeg toch nog twee keer dicht bij een doelpunt, maar Marko Arnautovic en Jhon Lucumí wisten de voorzetten van Kasius niet binnen te koppen. Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers op 0-1 via Bandinelli, waarna Arnautovic met een kopbal op de paal nog dicht bij de gelijkmaker was. Ook invaller Zirkzee wist die gelijkmaker niet meer te maken, waardoor Empoli de eerste competitiezege van het seizoen mocht bijschrijven.