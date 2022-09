Marco Reus huilend en per brandcard van het veld: WK opnieuw op de tocht

Zaterdag, 17 september 2022 om 16:55 • Jordi Tomasowa

Marco Reus moet mogelijk weer een streep zetten door een eindtoernooi. De 33-jarige aanvoerder van Borussia Dortmund liep in de eerste helft van de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 een ogenschijnlijke zware enkelblessure op. Reus moest het veld huilend per brancard verlaten en werd vervangen door Marco Reyna.

Reus raakte geblesseerd na een duel met Schalke-verdediger Florian Flick, die bal wegwerkte, waarna Reus bij het neerzetten van zijn voet vervelend door zijn enkel ging. De middenvelder werd vervolgens zichtbaar aangeslagen met tranen in zijn ogen per brandcard van het veld gedragen. Reus kreeg een staande ovatie van de Dortmund-fans en zag zijn 250ste wedstrijd in de Bundesliga op teleurstellende wijze vroegtijdig tot een einde komen.

? 2012: Injured in the last warm-up match, missed the EUROs

? 2014: Injured, missed the World Cup

? 2016: Injured in the last warm-up match, missed the EUROs

? 2018: Present

? 2021: Missed the EUROs

? 2022: Injured 2 months before the World Cup



Marco Reus ??