Poldervaart schaamt zich: ‘Kan me voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn'

Zaterdag, 17 september 2022

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart ‘schaamde zich kapot’ nadat zijn ploeg vrijdagavond in eigen huis met 1-2 verloor van Almere City. De Superboeren gaven een voorsprong weg en staan door de nederlaag nu op de achttiende plek van de Keuken Kampioen Divisie. De 51-jarige Poldervaart stond na afloop van het duel met Almere City ESPN te woord.

“We verliezen vier wedstrijden met een goal verschil, dat zegt ook wel iets. Ik moet zeggen dat het een terechte overwinning is voor Almere City. Wij moeten beter voor de dag komen”, begon de trainer. Poldervaart kan zich voorstellen dat de supporters ontevreden zijn over het spel van De Graafschap. De oefenmeester schaamde zich toen hij voor de supporters stond. “Dat dit een teleurstelling is voor de ploeg, maar met name voor de mensen daaromheen die fluiten en boos zijn, dat kan ik me heel goed voorstellen.”

Adrie Poldervaart 'schaamt zich verrot' na de dramatische seizoensstart van @DeGraafschap ?? pic.twitter.com/Zfa3Fd4Cs6 — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2022

De huidige resultaten doen ook Poldevaart pijn. “Als mensen denken dat het mij niets interesseert en dat ik maar een passant ben, dan hebben al die mensen het heel erg fout. Ik schaam me verrot als ik daar weer voor de supporters sta. Dat is gewoon een kutgevoel, klaar.” Er verschenen ook witte zakdoekjes op de tribunes. “Dat is het paradigma in het voetbal. Daar doet iedereen aan mee. Jullie, ik, de supporters. Zodra het niet loopt ligt het altijd aan de trainer, want die maakt de opstelling. We zijn met een X-aantal trainers met heel veel ervaring. Ik denk dat dat best in orde is. Kennelijk ligt altijd de fout bij de hoofdtrainer. Als dat de oplossing is, dan is dat het verhaal. Ik ben geen klein kind.”

“De afgelopen jaren is het nodige gebeurd bij De Graafschap. Als dat allemaal trainers zijn die niet capabel genoeg zijn geweest, dan zij het zo.” De trainer vindt het ontzettend jammer en schaamt zich kapot, zo geeft hij aan. “Ik heb een prima band met de supporters. Ik heb er een hoop werk in gestopt om te zorgen dat er wat verbinding komt en dan is het klote dat je ze niets terug kan geven in de vorm van een winstpartij. Daar gaat het vooral om, punten zijn het beste cement. Als we dat niet brengen, dan kan ik me voorstellen dat de mensen heel teleurgesteld zijn.”

Dat speelt al langer, zegt Poldervaart. “Tijdens corona zijn we niet gepromoveerd terwijl we zeven punten voor stonden. Daarna zijn we op twee wedstrijden na niet gepromoveerd en lukte het in de nacompetitie ook niet. Vorig jaar was het een slecht jaar en nu hebben we een dramatische, dramatische start. Groot gelijk dat die mensen heel erg teleurgesteld zijn. Dat spijt me enorm.”