Real Madrid onderneemt stappen na racismerel rondom Vinícius Júnior

Zaterdag, 17 september 2022 om 15:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:57

Vinícius Júnior is in Spanje het middelpunt geworden van een racismerel. In het televisieprogramma El Chiringuito vergeleek Pedro Bravo, voorzitter van de vereniging van zaakwaarnemers in Spanje, de Real Madrid-ster met een aap. Vinícius heeft inmiddels gereageerd, net als Real Madrid, dat aangeeft juridische stappen te nemen tegen Bravo.

Bravo gaf in het televisieprogramma aan dat Vinícius volgens hem weinig respect heeft voor zijn tegenstanders. Hij vergeleek het gedrag van de vleugelspeler tijdens vreugdedansjes na doelpunten met een aap. Vinícius reageerde vrijdagnacht via Instagram op de uitspraken van Bravo. “Ze zeggen wel eens dat blijdschap anderen irriteert”, schrijft de Braziliaan. “De blijdschap van een succesvolle, zwarte Braziliaan in Europa irriteert nog veel meer. Maar mijn verlangen om te winnen, mijn glimlach en de twinkeling in mijn ogen zijn groter. Ik was het slachtoffer van een xenofobe, racistische opmerking. Maar dat is niet gisteren begonnen. Weken geleden werden mijn dansjes al bekritiseerd.”

Vinícius vervolgt dat de dansjes niet van hem zijn. "Ze zijn van mensen als Ronaldinho, Neymar, Antoine Griezmann en João Félix. Van Braziliaanse funk- en samba-artiesten, reggaetonzangers en zwarte Amerikanen. Het zijn dansjes om de culturele diversiteit van de wereld te vieren. Accepteer het, respecteer het. Ik ga er niet mee stoppen.”

Real Madrid heeft inmiddels in een statement aangeven juridische stappen te nemen tegen Bravo. “Real Madrid C.F. verwerpt alle soorten racistische en xenofobe uitingen en gedragingen op het gebied van voetbal, sport en het leven in het algemeen, zoals de ongelukkige en betreurenswaardige opmerkingen die de afgelopen uren zijn gemaakt tegen onze speler Vinícius Júnior. Voetbal, de meeste mondiale sport die er bestaat, moet een voorbeeld zijn van waarden en samenleven. De club heeft juristen geïnstrueerd om juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die zich op racistische wijze uit richting onze spelers”, zo valt er onder meer te lezen in de verklaring.