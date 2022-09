Haaland zet doelpuntenreeks voort bij probleemloze zege Manchester City

Zaterdag, 17 september 2022 om 15:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:40

Manchester City heeft zaterdagmiddag een comfortabele zege geboekt op Wolverhampton Wanderers. The Citizens kwamen al binnen een minuut op voorsprong, waarna Erling Braut Haaland en Phil Foden de score verder opvoerden: 0-3. Voor Haaland was het alweer zijn vijfde competitieduel op rij waarin hij het net wist te vinden. Door de zege komt City op zeventien punten uit zeven duels en wordt de koppositie in ieder geval voor een dag overgenomen van Arsenal, dat zondag op bezoek gaat bij Brentford.

Op Molineux stonden zaterdagmiddag maar liefst tien Portugezen aan de aftrap. Bij de thuisploeg konden doelman José Sa, verdediger Jonny, de middenvelders Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho en de aanvallers Pedro Neto en Gonçalo Guedes rekenen op een basisplaats. Josep Guardiola liet bij de bezoekers drie Portugezen starten: Rúben Dias, João Cancelo en Bernardo Silva.

?? City schiet uit de startblokken! ?? Jack Grealish zet Manchester City al binnen een minuten op voorsprong op bezoek bij Wolverhampton Wanderers! ?? Bekijk live via: https://t.co/ctO72Z3M7l #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/e0Zumq6co7 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 17, 2022

City schoot direct uit de startblokken en wist de ban al binnen de minuut te breken, toen Phil Foden de bal met een subtiel hakje meegaf aan Kevin De Bruyne. De Belg had vanaf de rechterflank een voorzet op maat in huis op Grealish, die van dichtbij kon binnentikken: 0-1. Rodri dacht de marge vervolgens in de openingsfase te verdubbelen, maar doordat Wolves-sluitpost Sa in zijn eigen doelgebied werd aangevallen, ging er een streep door zijn treffer.

????? Who else... Simpelweg niet te houden. Na ruim een kwartier zet Erling Haaland Manchester City op een 0-2 voorsprong. ?? https://t.co/ctO72Z3M7l#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/cxzsfp4fz3 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 17, 2022

De ploeg van Guardiola controleerde de wedstrijd in het eerste bedrijf, al leidde dit niet tot vele kansen. City ging echter wel efficiënt met zijn mogelijkheden om. Haaland toonde in zijn eerste weken bij de Engelse topclub in grootse vorm te verkeren en trok deze lijn op Molineux door. De Noorse doelpuntenmachine kreeg alle tijd en ruimte om op te stomen richting het zestienmetergebied van de thuisploeg. Max Kilman bleef achteruit lopen, waarna Haaland eenvoudig de korte hoek vond: 0-2. De problemen werden nog voor rust erger voor the Wolves, nadat Nathan Collins vanwege een karatetrap in de buik van Grealish met een rode kaart mocht inrukken.

Gesteund door de comfortabele voorsprong en een overtal op het veld, liet City in het tweede bedrijf de teugels vieren. Hierdoor leek de aansluitingstreffer van de thuisploeg eerder in de maak dan de 0-3, maar twintig minuten voor tijd gooiden de bezoekers het duel alsnog definitief in het slot. De Bruyne ging een combinatie aan met Haaland en bracht hierna Foden in stelling. Met een schuiver in de lange hoek deelde ook hij mee in de feestvreugde van City. Voor De Bruyne was het zijn 92ste Premier League-assist, waarmee hij Steven Gerrard evenaarde.