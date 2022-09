Been: ‘Daar gaat Feyenoord veel plezier aan beleven, hij heeft iets extra’s’

Zaterdag, 17 september 2022 om 14:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:56

Mario Been vindt dat Arne Slot de voorkeur moet geven aan Santiago Giménez in de spits bij Feyenoord, zo vertelt hij in de Dick Voormekaar Podcast. Tot nu toe koos de Feyenoord-trainer er steeds voor om Danilo in de basis op te stellen en Giménez in de tweede helft te laten invallen. Been is er echter van overtuigd dat de Mexicaan op termijn de eerste spits van de Rotterdammers zal worden.

“Daar gaat Feyenoord veel plezier aan beleven, daar ben ik heilig van overtuigd”, aldus Been over Giménez. “Hij heeft iets extra’s. Hij heeft die absolute drang naar de goal, hij wil per se scoren. Je ziet het aan alles. Aan de vooracties en de agressiviteit in het strafschopgebied.” Toch is Been ook niet negatief over Danilo. “Hij is geen dissonant. Het is niet dat hij er niks van bakt. Maar met de tijd wordt Giménez wel de eerste spits van Feyenoord.”

De huidige spitsendiscussie doet enigszins denken aan die van vorig seizoen in Rotterdam-Zuid. Toen had Slot de beschikking over Bryan Linssen en Cyriel Dessers. De oefenmeester koos toen grotendeels voor Linssen in de basis en invalbeurten voor Dessers, al waren die rollen in de laatste twee maanden van het seizoen omgedraaid. Been ziet overeenkomsten tussen Dessers en Giménez. “Dessers was ook geen kanjer in het meevoetballen. Dat soort spitsen staan op de plekken om de bal erin te schoppen. Dat vind ik toch wel belangrijk voor een spits”, vervolgt de voormalig Feyenoord-speler en -trainer.

Danilo maakte deze zomer transfervrij de overstap van Ajax naar Feyenoord. Hij begon tot dusver in alle officiële wedstrijden in de basis, en was daarin goed voor zes goals. Giménez maakte eind juli de overstap van het Mexicaanse Cruz Azul naar Feyenoord, viel tot dusver zes keer in en scoorde vijf keer. Beide spitsen waren afgelopen donderdag nog trefzeker in de Europa League tegen Sturm Graz (6-0 zege): Danilo maakte na een fraaie combinatie de 3-0, terwijl Giménez met een schitterende kopbal de 5-0 op het bord zette.