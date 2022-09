Xavi komt zijn beloftes op persmoment na en laat twee Nederlanders starten

Frenkie de Jong en Memphis Depay verschijnen zaterdagmiddag aan het startsignaal bij Barcelona. De spelmaker uit Arkel vormt een driemansmiddenveld met Pedri en Franck Kessié in het competitieduel met Elche, dat om 16.15 uur aanvangt. Daarnaast vormt Memphis de voorhoede met Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé. Daarmee is Xavi trouw aan zijn woord: de trainer vertelde in de persconferentie daags voor de wedstrijd 'te zullen rouleren dit jaar'. De Jong en Memphis moesten in het Champions League-treffen met Bayern München nog op de bank plaatsnemen.

In jacht op de koppositie kiest Xavi er met een vrijwel volledig fitte groep voor om een deel van de defensie te slachtofferen. Tegen Bayern bestond die nog uit Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen en Marcos Alonso, maar zaterdag zijn de laatste twee vervangen door Éric García en Alejandro Balde. Op het middenveld krijgen Sergio Busquets en Gavi rust, ten faveure van De Jong en Kessié. De tandem Ousmane Dembélé-Lewandowski voorin wordt in stand gehouden door Xavi, die dus voor Memphis als vleugelaanvaller kiest.

Dat betekent dat Depay in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak de gelegenheid krijgt om zich te laten zien. Van alle spitsen die Louis van Gaal bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal haalde is de Moordrechter veruit degene met de minste speelminuten dit seizoen: 72 (ten opzichte van de 526 van Wout Weghorst, die de eerstvolgende op de lijst is). Dat aantal kan dus nu zienderogen gaan stijgen. Bij winst klimt Barcelona over huidig koploper van LaLiga Real Madrid heen, dat zondag zelf el Derbi Madrileño speelt tegen Atlético Madrid.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, García, Balde; Kessié, De Jong, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Memphis.