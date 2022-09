Marcel Brands verwijst ‘Gakpo-gate’ van ED resoluut naar de prullenbak

Zaterdag, 17 september 2022 om 12:32 • Tom Rofekamp

Marcel Brands heeft in een video-item op de clubkanalen van PSV tekst en uitleg gegeven bij het vertrek van directeur voetbalzaken John de Jong. Zoals vrijdag al duidelijk werd in de communicatie omtrent De Jongs exit was er volgens de algemeen directeur sprake van een 'vertrouwensbreuk' bij de raad van commissarissen. Vanwege dat gebrek aan interne steun besloot De Jong op te stappen. Dat het, zoals het Eindhovens Dagblad schreef, iets te maken zou hebben met het niet willen verkopen van Cody Gakpo, ontkent Brands echter stellig.

Tijdens een evaluatie van de transferzomer bleek dat de rvc 'niet het vertrouwen had zoals dat hoort te zijn'", vertelt Brands. "Ik heb daarover gepraat met John. Even later is hij op vakantie gegaan en bij terugkomst heeft hij bij mij aangegeven dat hij zich niet goed genoeg meer voelde om het gesprek te gaan bij de rvc en wilde stoppen. Toen hebben we alles op verzoek van John zo snel mogelijk geprobeerd te organiseren en te regelen."

Volgens Brands gaat het om een wederzijdse contractontbinding, waardoor de situatie op deze manier afgehandeld kon worden. Formeel is de algemeen directeur zelf de enige die De Jong had kunnen ontslaan. Als het op die manier had moeten lopen, was Brands misschien zelf ook opgestapt, zo geeft hij toe. "In de beginfase van de gesprekken met de rvc heb ik aangegeven dat als ik de opdracht zou krijgen om John te ontslaan, ik mijn eigen positie ook zou overwegen, ja. Maar de rvc heeft op geen enkele manier naar mij geuit dat dat de bedoeling was."

Brands vertelt dat de bezwaren van de rvc vooral betrekking hadden op de vorige transferwindow dan wel de periode voor zijn komst. Het gerucht dat een geweigerd bod op Cody Gakpo – die naar verluidt voor meer dan veertig miljoen euro naar zowel Southampton als Leeds United kon – de reden was van De Jongs congé, doet Brands dan ook gelijk af als onzin. "Er is geen enkel bod geweest waarop noch de directie, noch de directie, noch de stichting 'ja' tegen zou hebben gezegd. Dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen", aldus de bestuurder.