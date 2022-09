Ajax vestigt laatste hoop op Gerald Vanenburg in casus-Ihattaren

Zaterdag, 17 september 2022 om 11:50 • Tom Rofekamp

Gerald Vanenburg staat aan de leiding van het trainingsprogramma dat Mohamed Ihattaren weer speelklaar moet maken, heeft de NOS geleerd. De oud-middenvelder werd begin dit kalenderjaar ook al door Ihattaren ingeschakeld, toen hij met een ernstige conditionele achterstand kampte en mentaal door een diep dal ging. Vanenburg wist het vuurtje weer aan te wakkeren in het toptalent, en nu het avontuur bij Ajax op een deceptie dreigt uit te lopen, hopen de Amsterdammers nog eenmaal op de magie van hun techniektrainer.

Ihattaren traint sinds begin augustus individueel bij Ajax, nadat hij een tijd niet op de club was geweest. Volgens de communicatie van de Amsterdammers zelf was dat vanwege 'privéomstandigheden', De Telegraaf wist dat de Utrechter bedreigd werd vanuit het criminele circuit. Zo zouden er zelfs leden van de mocromaffia in Ihattarens leaseauto van Ajax hebben gezeten. Sindsdien is het angstvallig stil rondom de huurling van Juventus en wordt er van alle kanten geroepen dat Ajax de koopoptie van twee miljoen euro niet gaat lichten.

Die opvatting werd kracht bijgezet door de sombere woorden van Alfred Schreuder vrijdag op de persconferentie voor AZ - Ajax. "Hij traint individueel met een van onze trainers op De Toekomst. Ik heb gevraagd om mij te informeren als hij weer helemaal fit is", zei de trainer over Ihattaren. Navraag leerde de NOS dat het om Vanenburg ging. De 42-voudig Oranje-international wil zelf echter niks kwijt over Ihattaren, daar hij dat heeft afgesproken met Ajax. Ook andere partijen die dicht bij de twintigjarige aanvaller staan houden hun lippen op elkaar.

Het blijft daarom in het ongewisse of een langer verblijf bij Ajax tot de mogelijkheden behoort voor Ihattaren. Volgens Ajax moet de club 'ruim' voor 31 december, wanneer de huurovereenkomst afloopt, aan Juventus laten weten of het de koopoptie wil lichten. Ihattaren speelde vooralsnog één duel in de hoofdmacht van Ajax: de verloren bekerfinale van vorig seizoen tegen zijn oude club PSV (1-2). Aanvankelijk leek het dat dit het jaar van Ihattaren ging worden, gezien zijn goede vorm in de voorbereiding. Door zijn nog altijd mysterieuze afwezigheid lijkt hij echter terug bij af.