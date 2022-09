Verbazing over oproep voor Oranje: ‘Onbegrijpelijk dat hij er bij is’

Zaterdag, 17 september 2022 om 08:21 • Wessel Antes • Laatste update: 08:24

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Remko Pasveer is opgeroepen voor het Nederlands elftal, zo zegt de welbespraakte analist vrijdagavond in Vandaag Inside. De 38-jarige doelman van Ajax kan tijdens de aankomende interlands tegen Polen en België op late leeftijd debuteren voor Oranje. Belachelijk, zo stelt Derksen. Volgens de tafelgasten had Justin Bijlow ten alle tijden opgeroepen moeten worden.

“Ik vind het onbegrijpelijk dat hij er bij is, want ik vind dat het al niet meer kan bij Ajax. Het is echt een veteraan in zijn bewegingen, die kun je niet meer in het Nederlands elftal opstellen”, aldus Derksen over Pasveer, die afgelopen dinsdag een uitstekende pot keepte op Anfield tegen Liverpool (2-1 nederlaag). Samen met Mark Flekken, Jasper Cillessen en Andries Noppert mag de ervaren sluitpost zich bewijzen tijdens de interlands eind september.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen verwacht dat Ajax nog in de problemen gaat komen met Pasveer. “Gelukkig krijgt hij haast nooit een bal bij Ajax.” Presentator Wilfred Genee wijst Derksen op de goede wedstrijd van Pasveer op Anfield, maar daar wil hij niets van weten. “Het is gewoon een oude man en zo’n wedstrijd loopt dan een beetje in zijn voordeel, maar je moet hem eens zien duiken man.”

Derksen verwacht dat Bijlow uiteindelijk gewoon meegaat naar het WK in Qatar. “Bijlow zal er wel bijkomen, maar die is een beetje wild en blesseert zichzelf altijd.” In Flekken ziet Derksen niets: “Waarom die jongen uit Duitsland er bij zit begrijp ik niet, want dat vind ik gewoon een hele matige keeper.” René van der Gijp springt in de bres voor Bijlow. “Het is wel raar dat Bijlow in potentie eigenlijk je grootste talent is en dat je die dan laat afvallen.”