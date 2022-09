Sneijder ziet gelijkenis tussen Kuijt en zijn ‘allerslechtste trainer ooit'

Zaterdag, 17 september 2022 om 07:54 • Wessel Antes • Laatste update: 08:47

Wesley Sneijder vindt Rafael Benítez de allerslechtste trainer die hij ooit heeft gehad, zo onthult hij in Veronica Offside. De 62-jarige Spanjaard kon eerder nog rekenen op lof van Dirk Kuijt. Opvallend genoeg ziet Sneijder gelijkenissen tussen Kuijt en zijn oud-trainer, die hij bij Internazionale een seizoen meemaakte.

“Ik heb Benítez gehad als trainer, dat is voor mij de allerslechtste trainer die ik heb gehad. Verschrikkelijk, gewoon in alles. Bijvoorbeeld in de omgang met zijn spelers”, aldus de recordinternational van Oranje. Sneijder versterkt zijn betoog met een anekdote. “Ik kwam binnen na het WK in 2010 en hij werd onze coach bij Inter, Mourinho was net weg. Voor mij moest Eto’o naar binnen, van wie hij een linksbuiten wilde maken. Vervolgens kwam ik binnen als nummer 10, en wilde hij mij als een controlerende middenvelder inzetten, dus ook ik kreeg een discussie.”

Vervolgens trekt Sneijder de vergelijking tussen Benítez en Kuijt. “Hij (Benítez, red.) was heel erg gefocust op zichzelf en hoe hij vond dat dingen moesten gebeuren. Dat merk ik nu ook een beetje bij Dirk, maar dat werkt niet altijd als je een groep hebt die een beetje losjes wil zijn.” Even daarna pakt Sneijder zijn kans om zijn mening over Benítez nog een keer te verkondigen: “Voor mij een waardeloze trainer, echt waar.”

Lucht voor Kuijt en ADO

Kuijt boekte vrijdagavond met ADO Den Haag een knappe zege bij koploper PEC Zwolle. Door een kolderiek eigen doelpunt van PEC-verdediger Bart van Hintum kon de trainer na afloop opgelucht verschijnen voor de camera van ESPN. “Nu moeten we doorbouwen. We hebben zoveel kwaliteiten. Ik zei voor de wedstrijd al dat ik nog geen enkele keer het gevoel had dat we weggespeeld waren, op Heracles na. In de andere wedstrijden waren we of beter of lag het aan onszelf. Mensen kunnen zeggen 'mazzel', maar ik vind dat we verdiend gewonnen hebben.”