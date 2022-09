VZ 5: PSV breekt met De Jong; Gorter ‘KNVB-onwaardig’ behandeld

Zaterdag, 17 september 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

PSV neemt door ‘vertrouwensbreuk’ per direct afscheid van John de Jong

John de Jong is niet langer technisch directeur van PSV. Vanwege een 'vertrouwensbreuk' heeft de Eindhovense club vrijdag besloten om de samenwerking met de bestuurder per direct stop te zetten. Het Eindhovens Dagblad weet dat dat vooral te maken heeft met het feit dat De Jong weigerde Cody Gakpo te verkopen op de slotdag van de transfermarkt, ondanks aanhoudende interesse van onder meer Manchester United.

Sneijder pakt de camera: ‘Nou, dit is mijn advies, meneer Van Gaal’

Wesley Sneijder kreeg de lachers op de hand toen hij in Veronica Offside advies gaf aan bondscoach Louis van Gaal over Daley Blind. De recordinternational van Oranje met 134 caps zou Blind niet opstellen in de achterhoede van het Nederlands elftal. Wel denkt Sneijder dat er voor Van Gaal een mogelijkheid is om de Ajacied op het middenveld te posteren, al moet dat volgens hem wel in een controlerende rol zijn.

Bizarre reden voor ontbreken Jay Gorter bij Jong Oranje: ‘Echt KNVB-onwaardig’

Jay Gorter is niet opgeroepen voor Jong Oranje omdat hij niet onmiddellijk heeft gereageerd op WhatsApp-berichten van keeperstrainer Sierd van der Berg, zo meldt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Pijnlijk genoeg zat de doelman van Ajax op het bewuste moment in het ziekenhuis bij zijn moeder, die kampt met een nierziekte. Desalniettemin werd Gorter alsnog niet opgeroepen voor de interlands tegen België en Roemenië.

Duidelijk antwoord Cillessen op vraag of hij bang is voor de bank bij Oranje

Jasper Cillessen is niet bang voor een bijrol bij het Nederlands elftal, zo verklaart de doelman na afloop van FC Utrecht-NEC (0-0) in gesprek met ESPN. De 33-jarige keeper begint aan de interlandperiode met het idee dat hij de beste keuze is voor bondscoach Louis van Gaal. Cillessen ondervindt bij Oranje concurrentie van Mark Flekken en debutanten Remko Pasveer en Andries Noppert.

Tweevoudig Oranje-international El Ghazi is bezig met switch naar Marokko

Anwar El Ghazi overweegt serieus om het Nederlands elftal in te ruilen voor een interlandloopbaan bij Marokko. "Die keuze ligt nu open, om eerlijk te zijn", geeft de PSV-aanvaller toe in gesprek met ESPN. "Ik kan niet gelijk zeggen: ik kies voor Marokko of voor Nederland. Het is wel iets waar ik over aan het nadenken ben, honderd procent", aldus El Ghazi, die in 2015 twee keer uitkwam voor Oranje maar al jaren niet meer in beeld is bij de KNVB.

