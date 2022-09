Duidelijk antwoord Cillessen op vraag of hij bang is voor de bank bij Oranje

Vrijdag, 16 september 2022 om 23:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:41

Jasper Cillessen toont zich strijdbaar in aanloop naar de aankomende Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Polen (22 september) en België (25 september). De doelman van NEC begint volgende week met de nodige ambities aan het trainingskamp van Oranje, zo wordt vrijdagavond duidelijk na het 0-0 gelijkspel van NEC tegen FC Utrecht. Cillessen heeft concurrentie van Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer.

"Over Oranje gesproken: ga jij daar gewoon als eerste keeper naartoe?", vraagt een verslaggever van ESPN aan Cillessen kort na zijn optreden in Utrecht. "Nou ja, ik ga daar niet heen om een weekje vakantie te houden", antwoordt de NEC-doelman in duidelijke bewoordingen. "Het is aan de bondscoach, maar ik ga wel gas geven, ja." Cillessen gaat vervolgens dieper in op zijn concurrenten in de definitieve selectie van Oranje voor de twee interlands van later deze maand.

Jasper Cillessen heeft het naar zijn zin in Nijmegen en is van plan gas te gaan geven bij Oranje ?? "Ik ga daar niet heen om een weekje vakantie te houden" pic.twitter.com/nSYVd7cKnG — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2022

"Ik ben vooral blij dat ik er zelf bij zit", zo benadrukt Cillessen. "De rest is aan de bondscoach, daar heeft hij een bepaald idee bij." De 33-jarige keeper krijgt het verzoek om uit te leggen wat het idee van Van Gaal dan kan zijn. "Dat moet je aan de bondscoach vragen, ik kan helaas niet in het hoofd van de bondscoach kijken." Cillessen wordt vervolgens geconfronteerd met het feit dat Pasveer en Noppert debutanten zijn en of hij bang is om om de bank terecht te komen volgende week.

"Zo denk ik sowieso nooit. Elke keer als ik naar Oranje ga, ga ik daarheen om te spelen. Ik heb nooit het idee van: ik ga lekker op de bank zitten of zoals ik net zei vakantie houden", aldus Cillessen, die een goed gevoel heeft over de eerste weken van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. "Ik zit lekker in mijn vel en dan mogen anderen zeggen hoe ze mij classificeren, om het zo maar te zeggen. Maar ik voel me goed, ik heb het naar mijn zin in Nijmegen", besluit Cillessen met een glimlach op zijn gezicht.