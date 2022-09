Sneijder pakt de camera: ‘Nou, dit is mijn advies, meneer Van Gaal’

Vrijdag, 16 september 2022 om 22:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:15

Wesley Sneijder lijkt niet zo gecharmeerd te zijn van Daley Blind, die wel gewoon is opgenomen in de definitieve Oranje-selectie. De recordinternational van het Nederlands elftal, 134 caps, stelt de Ajax-verdediger namelijk niet op in zijn favoriete Oranje-elftal. Collega-analist Wim Kieft snapt wel waarom Van Gaal is uitgekomen bij Remko Pasveer, zo blijkt vrijdagavond in Veronica Offside. Andy van der Meijde op zijn beurt is verrast door het ontbreken van Feyenoorder Justin Bijlow.

"Dat vind ik wel een verrassing, ja. Hij heeft na zijn blessure wel veel gekeept", analyseert Van der Meijde het ontbreken van Bijlow in de definitieve Oranje-selectie. "En ook veel de nul gehouden, hij deed het goed. Hij (Van Gaal, red.) wil nu andere spelers een kans geven. Ik denk dat dit ook een test is, om andere keepers erbij te nemen." De bondscoach kiest voor Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en dus Pasveer voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal. Kieft snapt wel waarom Van Gaal uiteindelijk bij Pasveer is uitgekomen.

"Ik vind het verreweg de beste keeper van Nederland", aldus de voormalig aanvaller van onder meer Oranje. "Ook beter dan Cillessen, ja." Wesley Sneijder lijkt iets sceptischer te zijn. "Het is een goede keeper. Maar het feit dat we al een discussie moeten starten over de keepers, nu zijn er weer een paar nieuwe keepers bij. Dat betekent dat er ook niet een echte goeie is. Terugkijkend naar het verleden: Stekelenburg was jarenlang de vaste keeper van het Nederlands elftal. En daar was ook geen discussie over. Edwin van der Sar ook, en zo kun je nog wel even verdergaan. En nu is dat gewoon een discussie en blijft dat ook een discussie. Want vraag het deze mensen in de zaal en ze hebben allemaal een andere mening. Het is lastig", aldus Sneijder.

Presentator Wilfred Genee werpt daarna op dat er in totaal maar liefst acht Ajax-spelers zijn geselecteerd door Van Gaal. Ajax-trainer Alfred Schreuder vindt dat ‘wel logisch’, maar Sneijder heeft zo zijn bedenkingen. "Ik weet het niet. Er staan er een aantal bij, daar kan je een vraagteken achter plaatsen. Zoals Klaassen, die heeft weinig gespeeld. Dan kan je misschien denken dat Gravenberch ook weinig heeft gespeeld, maar die is beter dan Klaassen. En Taylor heeft het afgedwongen, die heeft het verdiend. Dat is ook wel leuk voor die jongen, daar hebben we het eerder al over gehad. Het is wel een jongen met potentie, dus vind ik het goed dat hij er nu een keer aan mag proeven. En dan kijken hoe hij er voor staat. En dat is ook de reden denk ik dat Van Gaal hem erbij heeft genomen denk ik."

Het ideale Oranje volgens Wesley Sneijder

Sneijder buigt zich daarna over de kwestie-Blind. "Hij was niet best verdedigend, toch?", verwijst de analist naar het optreden van Blind dinsdag tegen Liverpool (2-1) in de Champions League. De linksback kwam te laat om Mohamed Salah van scoren af te houden in de eerste helft, wat Blind op veel kritiek kwam te staan na afloop. "Ik kies in mijn elftal voor Malacia, omdat hij juist hoog opkomt en veel hoger staat. Dan kom je meer in een 3-5-2 en daar houd ik wel van. En natuurlijk kan Blind in die ruimtes voetballen, alleen is hij aan de zijkant in verdedigend opzicht kwetsbaar. En dat hebben we van de week ook weer gezien. Maar dat neemt niet weg dat het aan de bal een goede speler is. Als je toch met Blind wil spelen, dan misschien een plek op het middenveld in een controlerende rol." Genee countert dat Van Gaal 'een fan' is van Blind, een opmerking die verkeerd lijkt te vallen bij Sneijder.

"De vraag is toch wat wij ervan vinden?", vraagt de voormalig international van Oranje zich hardop af. "Ik ben benieuwd wat hij (Van Gaal, red.) ermee gaat doen, met deze adviezen. Want hij zit mee te kijken", zegt Genee enigszins besmuikt lachend. "Nou, dit is mijn advies, meneer Van Gaal", zegt Sneijder met een knikje richting de camera, waardoor onder meer Van der Meijde in lachen uitbarst. "Het lampje brandde, dus ik heb die camera gepakt", besluit Sneijder met een kwinkslag zijn analyse over Blind.