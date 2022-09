Royal Antwerp blijft maar winnen; Janssen topscorer door goal met hak

Vrijdag, 16 september 2022 om 22:35 • Rian Rosendaal

Royal Antwerp heeft vrijdagavond voor de negende keer op rij gewonnen in de Pro League. Op eigen veld was de Belgische koploper met 2-1 te sterk voor laagvlieger Seraing. Vincent Janssen, door Louis van Gaal opgenomen in de definitieve Oranje-selectie, scoorde opnieuw en is daardoor voorlopig alleen topscorer met zes doelpunten. Het openingsdoelpunt kwam op naam van verdediger Toby Alderweireld. Seraing bracht de spanning kort voor rust terug in Antwerpen, maar een comeback in de tweede helft bleef desondanks uit.

Antwerp kende de ideale start tegen Seraing, want in de zevende minuut kopte de geheel vrijstaande Alderweireld raak uit een afgemeten hoekschop van Calvin Stengs. De voormalig centrumverdediger van Ajax en Tottenham Hotspur loop gelijk in de richting van zijn Nederlandse ploeggenoot om hem te bedanken. Het was het sein voor Antwerp om gelijk door te drukken. De pressing van de thuisclub resulteerde na twintig minuten spelen in een verdubbeling van de voorsprong, met ditmaal Janssen als doelpuntenmaker.

Een lange bal van achteruit van Alderweireld werd door de alerte Janssen teruggekopt richting middenvelder Pieter Gerkens, die van net buiten het strafschopgebied op doel schoot. Zijn schot verdween via de hak van Janssen langs de kansloze doelman Guillaume Dietsch in het net: 2-0. De vreugde was andermaal groot bij de spelers en supporters van Antwerp. Seraing incasseerde tot twee keer toe tegenslag in de slotfase, maar de bezoekers gaven niet op. Men kwam in minuut 33 nog wel goed weg toen een vrije trap van Jurgen Ekkelenkamp de lat trof. Twee minuten voor het rustsignaal was het Antoine Bernier die de aansluitingstreffer produceerde voor Seraing.

Na 65 minuten spelen in Antwerpen bracht trainer Mark van Bommel drie frisse krachten in het veld: Radja Nainggolan, Viktor Fischer en Ritchie De Laet. Nainggolan leek in minuut 79 de maker van de 3-1, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens eerder buitenspel van Janssen. Antwerp hield redelijk makkelijk stand in de slotfase en na het laatste fluitsignaal kon alweer de negende competitiezege worden bijgeschreven. De formatie van Van Bommel vervolgt de titelstrijd na de interlandbreak tegen KV Kortrijk.