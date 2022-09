FC Eindhoven geeft 3-1 voorsprong weg en grijpt naast koppositie

Vrijdag, 16 september 2022 om 22:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:13

FC Eindhoven is toch niet de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders speelden vrijdagavond zelf met 3-3 gelijk tegen Roda JC Kerkrade (3-3), na een riante 3-1 voorsprong. PEC Zwolle blijft ondanks de 1-2 nederlaag tegen ADO Den Haag bovenaan staan. Jong Ajax incasseerde eveneens een nederlaag in de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht. Jong PSV redde laat een punt op bezoek bij VVV-Venlo: 1-1.

Willem II - Jong AZ 1-0

Het duurde behoorlijk lang voordat de Tilburgse fans vrijdagavond iets te vieren hadden. Willem II was eigenlijk de hele wedstrijd de betere ploeg, maar een gaatje in de hechte defensie van Jong AZ kon maar niet worden gevonden. Pas in de 81ste minuut lukte het aanvoerder Pol Llonch om doelman Sem Westerveld te passeren: 1-0. De opluchting en blijdschap was dan ook zeer groot bij alles en iedereen aan de kant van Willem II. De Tricolores hielden stand en kunnen derhalve drie punten bijschrijven in de Keuken Kampioen Divisie.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-1

Het beloftenelftal van PSV kende een dramatische start in Venlo. Met de eerste poging op doel kopte Sven Braken al in de vijfde minuut raak: 1-0. VVV was in de eerste helft de bovenliggende partij en Braken had kort voor rust de voorsprong kunnen verdubbelen. De linksbenige aanvaller schoot echter over in kansrijke positie. Jong PSV werd na rust steeds sterker, met de late gelijkmaker als gevolg. Het was de Canadese middenvelder Simon Colyn, die onlangs zijn contract verlengde bij PSV, die in de 85ste minuut de stand gelijk trok in De Koel. Dat was enkele minuten later ook de eindstand.

Simon Colyn redde in de slotfase een punt voor Jong PSV.

Telstar - Heracles Almelo 0-3

De ontmoeting in Velsen-Zuid brandde pas los in de tweede helft. Met bijna een uur spelen op de klok dribbelde Emil Hansson vanaf links naar binnen, om vervolgens van afstand en keihard de 0-1 aan te tekenen namens Heracles. In de laatste paar minuten liepen de bezoekers verder weg van Telstar. De ingevallen Rigino Cicilia maakte zijn eerste doelpunt voor de club uit Heracles en Nikolai Laursen verzorgde het slotakkoord in de negentigste minuut met een benutte strafschop. Door de ruime uitoverwinning stijgt Heracles naar plaats drie in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda Jong - Jong FC Utrecht 3-1

Voor NAC was de start in het Rat Verlegh Stadion niet naar wens. In de zevende minuut namelijk kwam Jong FC Utrecht op voorsprong door Albert Lottin, die alert reageerde op een hoekschop voor zijn ploeg. NAC rechtte de rug en trok de stand slechts vijf minuten later gelijk. Boyd Lucassen schoot raak na een snelle aanval van de thuisclub. Het was de allereerste treffer van de rechtsback in het shirt van de Parel van het Zuiden. Ruim tien minuten na rust was Lucassen opnieuw de held van NAC door een voorzet bij de tweede paal tot doelpunt te verwerken: 2-1. Slechts twee minuten daarna trok de thuisploeg de wedstrijd definitief naar zich toe. Odysseus Velanas werd alleen voor de doelman gezet en de Griekse aanvaller faalde niet: 3-1.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 3-3

In de eerste helft waren de bezoekers uit Kerkrade geen schim van zichzelf. Al na twaalf minuten wist FC Eindhoven te profiteren toen Mawouna Amevor een hoekschop van Sven van Doorm achter Moritz Nicolas wist te koppen. Vlak voor rust verdubbelde Evan Rottier deze voorsprong door een voorzet van Ozan Kökçü van dichtbij binnen te lopen. Na rust kwam Roda terug toen Dylan Vente op koelbloedige wijze zijn zevende doelpunt van het seizoen langs Nigel Bertrams punterde. Vervolgens mocht Kökçü aanleggen voor een penalty, die door Nicolas niet gekeerd kon worden: 3-1. Vlak voor tijd scoorde Jamie Mpie de aansluitingstreffer en ver in blessuretijd trok topscorer Dylan Vente de stand gelijk met zijn zevende competitietreffer, tot grote teleurstelling van Eindhoven, dat nu dus geen koploper is.

MVV Maastricht - Jong Ajax 4-1

Na de oorwassing van afgelopen week bij FC Eindhoven (5-0) kende MVV tegen Jong Ajax een goede start. Doelman Romain Matthys had na negen minuten een geweldige uittrap op Sven Blummel in huis, die op zijn beurt Mart Remans in staat stelde de 1-0 binnen te schieten. Even later mocht Blemmel zelf feestvieren. De rechtsbuiten nam een pass van Jarne Steuckers in één keer op de slof en zag deze in de kruising achter Ajax-goalie Sten Kremers belanden. Na rust kwam Jong Ajax nog even terug in de wedstrijd: Gabriel Misehouy speelde zijn tegenstander behendig uit en schoot beheerst raak in de linkerhoek. Koen Kostons bracht de marge twintig minuten voor tijd echter weer terug naar twee, voordat ‘de zoon van’ Thomas van Bommel namens MVV de eindstand bepaalde.

Teleurstelling bij Jong Ajax na de zware nederlaag in Maastricht.

Helmond Sport - FC Dordrecht 2-1

Het viel Mike Havekotte aan te rekenen dat de bezoekers na een half uur spelen de voorsprong grepen. De doelman van Helmond Sport stond te treuzelen, waardoor Aliou Baldé kon onderscheppen en uit een moeilijke hoek de openingstreffer tegen de touwen schoot. Na rust hadden de Brabanders echter aan zeven minuten genoeg om de boel om te draaien. In minuut 47 schoot Peter van Ooijen de gelijkmaker tegen de touwen, Martijn Kaars verzorgde vijf minuten later de 2-1. Dat bleek ook de eindstand.

De Graafschap - Almere City 1-2

De Graafschap leek op rozen te zitten toen de gelouterde Charlison Benschop een perfect aangesneden voorzet van Alexander Büttner op prachtige wijze verlengde tot de openingstreffer. Na ruim een uur spelen kregen de bezoekers een strafschop na een handsbal, die door Almere smaakmaker Lance Duijvestijn achter doelman Hidde Jurjus werd geschoten. Vijf minuten later kreeg de Doetinchemse club het deksel op de neus, toen Anthony Limbombe werd weggestuurd en tekende voor de 1-2. Daardoor blijft de slechte competitiestart voor De Graafschap voortduren, terwijl Almere klimt naar de elfde positie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 8 6 1 1 13 19 2 FC Eindhoven 8 5 3 0 10 18 3 Heracles Almelo 7 5 1 1 11 16 4 Roda JC Kerkrade 8 4 3 1 5 15 5 NAC Breda 8 4 2 2 2 14 6 VVV-Venlo 7 4 1 2 0 13 7 Jong AZ 8 4 1 3 4 13 8 Willem II 7 3 3 1 2 12 9 MVV Maastricht 7 3 2 2 0 11 10 Jong Ajax 8 3 2 3 2 11 11 Almere City FC 8 3 1 4 -2 10 12 Jong PSV 8 2 3 3 -5 9 13 ADO Den Haag 8 2 2 4 -4 8 14 TOP Oss 6 2 1 3 1 7 15 FC Dordrecht 7 2 1 4 -4 7 16 Telstar 7 2 1 4 -8 7 17 Helmond Sport 7 2 0 5 -3 6 18 De Graafschap 8 1 2 5 -7 5 19 Jong FC Utrecht 8 1 2 5 -8 5 20 FC Den Bosch 7 1 0 6 -9 3