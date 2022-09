Utrechts offensief komt te laat en maakt NEC morele winnaar

Vrijdag, 16 september 2022 om 21:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:58

FC Utrecht en NEC hebben vrijdag in een overwegend bloedeloze wedstrijd de punten gedeeld. Lang wisten de middenmoters het elkaar niet moeilijk te maken, tot Utrecht in de slotfase toch nog even aanzette. Dat kwam echter te laat, waardoor de ploeg van Henk Fraser genoegen moest nemen met een 0-0 eindstand.

Beide ploegen legden een kleurloze eerste half uur op de mat. Op de spaarzame momenten dát Utrecht enigszins door de Nijmeegse defensie heen wist te breken, toonde Jasper Cillessen zich echter telkens een betrouwbaar sluitpost. NEC was nog het meest dreigend via Elayis Tavsan, die wel in de weg stond toen Souffian El Karouani een gevaarlijke voorzet lanceerde richting spits Landry Dimata. De huurling van Espanyol kon daardoor niet goed inkoppen. Tavsan compenseerde zijn actie door even later Magnus Mattsson te lanceren met een fraaie steekpass. Vasilis Barkas was echter al even scherp als zijn collega aan de overkant en belette de Deen het scoren.

De tweede helft was al even flets als de eerste. Echte kansen bleven uit, tot Utrecht plots de geest kreeg. Stadion Galgenwaard ging pal achter de thuisploeg staan, in de hoop op eenzelfde scenario als vorige week, toen Bas Dost in de slotfase de enige treffer tegen de touwen schoot. NEC kon alleen nog maar tegenhouden. Dat lukte, waardoor de Nijmegenaren het tweede punt op rij konden bijschrijven. De fans in Utrecht waren not amused en trakteerden de thuisploeg op een fluitconcert.