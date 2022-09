Kolderiek eigen doelpunt helpt ADO en Kuijt langs koploper PEC

Vrijdag, 16 september 2022 om 21:53 • Wessel Antes • Laatste update: 21:58

Dirk Kuijt en ADO Den Haag hebben vrijdagavond een puike prestatie geleverd door een 2-1 uitzege te boeken op koploper PEC Zwolle. Na een klein half uur kwam PEC op voorsprong, maar nog voor rust kon ADO via Thomas Verheijdt langszij komen. Na rust leverde een bizar eigen doelpunt van Bart van Hintum een Haagse overwinning op. Kuijt neemt daardoor drie broodnodige punten mee naar Den Haag.

De wedstrijd begon met een vrij grote mogelijkheid voor ADO. Xander Severina wist de bal na een goede actie terug te leggen op Verheijdt, maar de spits zag zijn inzet gered worden door Zwolle-doelman Jasper Schendelaar. Vervolgens was PEC een lange fase aan zet. Na twee kansen voor Van den Belt, liet Kuijt doelman Hugo Wentges op de grond zitten voor een blessurebehandeling, zodat hij zijn elftal van instructies kon voorzien. Vier minuten later bleek dat de bewuste time-out weinig invloed had: PEC kwam na 26 minuten op 1-0. De goed lopende Van den Belt kreeg de bal op schitterende wijze door gekopt van Apostolos Vellios, waarna hij op zeer koelbloedige wijze Wentges wist te verschalken.

Een wel heel ongelukkige actie van Bart van Hintum... ??#pecado pic.twitter.com/6uiAmwBGyH — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2022



Uit het niets wist ADO vlak voor rust langszij te komen. Verheijdt kreeg de bal uit de kluts plotseling voor zijn voeten, waarna hij die achter Schendelaar wist te krijgen. Voor de Haagse grootverdiener was dit pas zijn eerste treffer van het seizoen. Vorig seizoen was de goaltjesdief een stuk productiever: Verheijdt maakte 37 doelpunten in 43 wedstrijden en gaf daarnaast acht assists. Na rust dacht PEC de voorsprong al snel te herstellen, maar een doelpunt van Vellios werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Na een goede kopbal van Verheijdt werd Joël Zwarts gelanceerd. De razendsnelle buitenspeler probeerde vervolgens Severina te bereiken, maar zag dat zijn voorzet op kolderieke wijze werd binnengelopen door Bart van Hintum, die daarmee zijn eigen doelman passeerde: 1-2. Een Zwols slotoffensief met invallers als Gervane Kastaneer en Lennart Thy leidde vervolgens niet tot de gelijkmaker, waardoor ADO na drie wedstrijden weer kon zegevieren.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 8 6 1 1 13 19 2 FC Eindhoven 8 5 3 0 10 18 3 Heracles Almelo 7 5 1 1 11 16 4 Roda JC Kerkrade 8 4 3 1 5 15 5 NAC Breda 8 4 2 2 2 14 6 VVV-Venlo 7 4 1 2 0 13 7 Jong AZ 8 4 1 3 4 13 8 Willem II 7 3 3 1 2 12 9 MVV Maastricht 7 3 2 2 0 11 10 Jong Ajax 8 3 2 3 2 11 11 Almere City FC 8 3 1 4 -2 10 12 Jong PSV 8 2 3 3 -5 9 13 ADO Den Haag 8 2 2 4 -4 8 14 TOP Oss 6 2 1 3 1 7 15 FC Dordrecht 7 2 1 4 -4 7 16 Telstar 7 2 1 4 -8 7 17 Helmond Sport 7 2 0 5 -3 6 18 De Graafschap 8 1 2 5 -7 5 19 Jong FC Utrecht 8 1 2 5 -8 5 20 FC Den Bosch 7 1 0 6 -9 3