PSV neemt door ‘vertrouwensbreuk’ per direct afscheid van John de Jong

Vrijdag, 16 september 2022 om 21:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:33

PSV heeft de arbeidsovereenkomst van directeur voetbalzaken John de Jong per direct ontbonden, zo schrijft de club op de officiële kanalen. Reden van de contractbeëindiging is 'een bij de Raad van Commissarissen unanieme vertrouwensbreuk' over zijn functioneren. Het Eindhovens Dagblad weet dat dat vooral te maken heeft met het feit dat De Jong weigerde Cody Gakpo te verkopen op de slotdag van de transfermarkt.

Algemeen directeur Marcel Brands geeft op de clubwebsite tekst en uitleg bij het vertrek van De jong. "Ik heb na een hectische laatste week van de transferwindow een evaluatie gehad met de Raad van Commissarissen", vertelt Brands. "Daaruit is naar voren gekomen dat er bij de RvC unaniem een vertrouwensbreuk is ontstaan met betrekking tot het functioneren van John de Jong. Voor John persoonlijk is het een reden geweest om na te denken over zijn toekomst. Na enkele dagen bedenktijd heeft John aangegeven dat er voor hem een onmisbare vorm van back-up is weggevallen."

Eerder vrijdag maakte het Eindhovens Dagblad al bekend dat een exit van De Jong bij PSV aanstaande was. De Eindhovenaren hadden in de absolute slotfase van de zomerse transferwindow een gigantisch bedrag kunnen opstrijken voor Gakpo, die voor meer dan veertig miljoen euro naar zowel Southampton als Leeds United kon. De Jong ging voor het vertrek van de sterspeler van PSV liggen. De rvc zou de directeur daarmee verweten hebben 'de sportieve toekomst van de club te doen stagneren'. Elfrink weet dat De Jong in zijn beslissing gesteund werd door Brands en commercieel directeur Frans Janssen. Volgens de krant hoeven zij niet te vrezen voor hun baan.

De Jong, die 'verrast' door de snelheid van de beslissing om hem weg te sturen zou zijn, komt ook zelf met een reactie. "De sportieve ambitie van PSV heb ik altijd in alles voorop gesteld, met oog voor de financiële gezondheid van de club. Elke beslissing die deze zomer is genomen, had draagvlak van de hele directie. Deze staf en selectie zijn in staat om er een succesvol seizoen van te maken. Als PSV’er heb ik bijna de helft van mijn leven in verschillende rollen bij de club gewerkt. Dat zal ik blijven koesteren", sluit de bestuurder af. De Jong maakte sinds 2018 deel uit van de directie van PSV.

Arnesen

Volgens het Eindhovens Dagblad overweegt PSV om Arnesen aan te trekken als opvolger van De Jong. De Deense voetbaldirecteur is een oude bekende in het Philips Stadion, waar hij tussen 1994 en 2004 al het aan- en verkoopbeleid van de club uitzette. Arnesen werkte vanaf 2020 twee jaar zeer succesvol voor Feyenoord, maar moest deze zomer zijn taken neerleggen vanwege een slepende bacteriële infectie in zijn knie. Begin september meldde Feyenoord dat Arnesen vanwege zijn gezondheid niet meer terugkeert in De Kuip.

Arnesen maakte indruk bij Feyenoord door met weinig financiële middelen een succesploeg te formeren waarmee Arne Slot vorig seizoen de finale van de Conference League haalde. Fredrik Aursnes is in financieel opzicht de succesvolste aankoop van Arnesen, die de Noor vorig jaar voor minder dan een half miljoen euro wegplukte bij Molde FK. Een maand geleden werd de middenvelder voor liefst vijftien miljoen euro doorverkocht aan Benfica.