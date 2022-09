Icardi maakt zich ondanks misverstand direct onsterfelijk bij Galatasaray

Vrijdag, 16 september 2022 om 21:08 • Tom Rofekamp

Galatasaray heeft vrijdag de koppositie in de Süper Lig gegrepen. In het eigen Nef Stadyumu trok de ploeg van Okan Buruk in de slotfase een 2-1 overwinning op Konyaspor over de streep. Mauro Icardi maakte als invaller zijn eerste minuten voor zijn Cim Bom en leek zelfs verantwoordelijk voorde winnende treffer, tot achteraf bleek dat Francisco Calvo de bal in eigen doel schoot. Bij Galatasaray was Patrick van Aanholt zoals gewoonlijk basisspeler.

Waar Galatasaray het seizoen goed was begonnen met dertien punten uit de zes duels, deed Konyaspor het nog beter. Met veertien punten vond het team van Ilhan Palut zich voor de wedstrijd nog ongeslagen bovenaan in de Süper Lig. Het was echter Galatasaray dat uit de startblokken schoot. Nog binnen de minuut zette Sacha Boey tegenstander Bruno Paz moeiteloos opzij, om Sérgio Oliveira de bal vervolgens voor het intikken te geven: 1-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Cim Bom, tot Endri Çekiçi na een kwartier spelen zijn klasse etaleerde.

De vleugelaanvaller ontving de bal op zo'n dertig meter van het doel en besloot maar eens uit te halen. Hij zag hoe de bal met een curve over Galatasaray-doelman Fernando Muslera heen de kruising inzeilde: 1-1. Lang kon Çekiçi echter niet van zijn doelpunt genieten: na een halfuur spelen moest hij zich geblesseerd laten vervangen. Zonder zijn gevierde man moest Konyaspor toestaan hoe Galatasaray toch weer het betere van het spel kreeg. De koploper kwam voor rust zelf echter nog het dichtst bij de 2-1, maar Muslera had niet voor het eerst een geweldige reflex in huis.

Na rust had Galatasaray moeite om op gang te komen. Buruk greep in en haalde de tegenvallende Dries Mertens en Bafetimbi Gomis naar de kant ten faveure van Icardi en Yusuf Demir. Met het duo fris in het veld kwam er veel meer dynamiek in het spel van de club uit Istanbul; met name Demir, die tegen Kasimpasa (2-3 winst) ook al een uitstekende indruk maakte, drukte zijn stempel. Tien minuten voor tijd kwam het dan toch tot de winnende treffer. Voor de fans in Istanbul leek het alsof debutant Icardi de voorzet van links als laatste raakte, maar het was toch echt Calvo die de bal achter zijn eigen doelman schoot. Desalniettemin scandeerde het Nef Stadyumu de naam van de Argentijn. In een verhitte slotfase mocht ex-Feyenoorder Fredrik Midtsjø nog invallen en kreeg Ibrahim Sehic zijn tweede gele kaart.

