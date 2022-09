Kieft heeft zijn twijfels over miljoenenaankoop Feyenoord: ‘Mist de kwaliteiten’

Vrijdag, 16 september 2022 om 20:33 • Wessel Antes • Laatste update: 20:42

Wim Kieft weet niet wie Fredrik Aursnes moet gaan opvolgen op 6 bij Feyenoord, zo laat de analist optekenen in zijn column in De Telegraaf. De voormalig spits van onder andere Ajax en PSV twijfelt eraan of Quinten Timber geschikt is voor die positie, maar denkt ook dat de middenvelder te kort komt voor een meer aanvallende rol bij de Rotterdammers.

Kieft denkt dat trainer Arne Slot nog aan het nadenken is over het vraagstuk op zijn middenveld. “De vraag blijft wie het best uit de verf komt in de rol van de vertrokken Noor Fredrik Aursnes als verdedigende middenvelder. Iemand moet het middenveld bewaken. Quinten Timber is daarvoor geschikt, maar loopt te graag naar voren, terwijl hij juist ingetogener zou moeten spelen.” Waar het middenveld van Feyenoord tegen Lazio (4-2 nederlaag) compleet de weg kwijt leek te zijn, zag het er tegen Sparta Rotterdam (3-0 winst) en Sturm Graz (6-0 winst) een stuk beter uit.

Hoewel Timber veel drang naar voren heeft, vraagt Kieft zich al of een aanvallende rol wel geschikt is voor de rechtspoot, die vrijdagmiddag een oproep kreeg voor de interlands van Jong Oranje. “Timber mist de kwaliteiten en het rendement wat je van een aanvallende middenvelder van Feyenoord verwacht.” Slot denkt dat Timber op 6 in grote wedstrijden een probleem zou kunnen vormen. “Het is het ontbrekende puzzelstukje in Slots elftal. Tegen Sparta en Sturm Graz – van beide clubs ging nauwelijks dreiging uit – lukt het wel, maar tegenstanders van groter kaliber kunnen Feyenoord zomaar in de problemen brengen.”

Timber werd deze zomer voor 7,4 miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. Sinds zijn komst startte hij in alle wedstrijden die Feyenoord tot dusver speelde in de basis. In zijn eerste acht wedstrijden voor Feyenoord was Timber trefzeker tegen FC Emmen (4-0 winst), en daarnaast gaf hij een assist bij zijn officiële debuut tegen Vitesse (5-2 winst). Feyenoord haalde met Mats Wieffer ook een andere middenvelder die in een defensieve rol uit de voeten kan.