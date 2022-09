Lazio vergoedt kaartjes fans die totale afgang in Denemarken bijwoonden

Vrijdag, 16 september 2022

Het bestuur van Lazio komt de eigen aanhang tegemoet op financieel gebied, zoveel is vrijdag duidelijk. De 225 supporters die donderdagavond aanwezig waren bij de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland (5-1 nederlaag) in de MCH Arena krijgen het geld van het wedstrijdkaartje teruggestort. De spelers van Lazio boden gelijk na afloop al hun excuses aan aan de meegereisde fans voor de wanprestatie op Deense bodem.

"Lazio vergoedt de kosten van de wedstrijdkaarten van FC Midtjylland-Lazio van de 225 supporters die gisteren (donderdag, red.) in Denemarken aanwezig waren", zo laat de leiding van de Romeinse club vrijdag weten in een bericht op de Twitter-pagina. De mededeling van het bestuur van Lazio valt voor het overgrote deel goed bij de aanhang, gezien de vele positieve reacties op Twitter en de vele likes en retweets.

La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2022

Een week na de 4-2 overwinning op Feyenoord ging Lazio dus keihard onderuit in Denemarken. De bezoekers keken bij rust tegen een 2-0 achterstand aan en kregen in de tweede helft nog enkele dreunen te verwerken: 5-1. Het doelpunt van Sergej Milinkovic-Savic namens Lazio was slechts voor de statistieken. Het ongeloof en de woede waren groot bij de Lazio-supporters na afloop van het doelpuntrijke duel. De spelers kwamen al snel naar het uitvak om hun excuses aan te bieden en de boze fans aan te horen.

Trainer Maurizio Sarri kon zijn teleurstelling niet verbergen op de aansluitende persconferentie. "Zulke plotselinge ineenstortingen hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien. Dat gebrek aan motivatie is moeilijk te begrijpen”, zei hij. "Ik moet uitvinden waar dit door komt. Misschien moet ik een stap terug doen of zijn er bepaalde spelers die moeten vertrekken. Het was niet eens een wedstrijd. We speelden arrogant. We hebben hier drie dagen voor gewaarschuwd, maar het hielp blijkbaar niet. Dit valt heel moeilijk te begrijpen."