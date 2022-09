Sturm Graz doet beklag bij UEFA na dramatische avond in Rotterdam

Vrijdag, 16 september 2022

Sturm Graz heeft melding gemaakt bij de UEFA over het agressieve optreden van de Rotterdamse politie rondom de wedstrijd tegen Feyenoord. Op internet doken donderdag al video’s op van confrontaties tussen de de politie en Oostenrijkse supporters. Volgens de Kleine Zeitung laat de nummer drie van Oostenrijk het er niet zomaar bij.

Op een video die wordt gedeeld door 1908.nl is het harde optreden van de politie goed te zien. Agenten grijpen hard in en maken gebruik van hun wapenstokken. Andrea Schicker, vertegenwoordiger van Sturm Graz, geeft aan dat de club is geschrokken van de video’s. "Ik heb een paar video's ontvangen waarin de politie, naar mijn mening, totaal overdreven reageerde en onze fans zinloos aanviel. We hebben dit netjes gemeld bij de UEFA."

De redactie van de Oostenrijkse krant deelt ook de reactie van een aanwezige supporter. "De politie was extreem agressief en bleef escalatie uitlokken. Het was allemaal buitengewoon ongemakkelijk en bedreigend". De Rotterdamse politie heeft nog niet gereageerd op de verwijten van Sturm Graz. In het verleden ging de politie al vaker de fout in tegenover meegereisde supporters. Eind oktober reizen duizenden supporters van Feyenoord af naar Oostenrijk, voor de uitwedstrijd in de Merkur Arena.

Voor Sturm Graz was het sowieso al een dramatische avond in Rotterdam. Bij rust stond het door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh (tweemaal), Dávid Hancko en Danilo al 4-0; in de tweede helft deden ook Santiago Giménez en Oussama Idrissi een duit in het zakje: 6-0 eindstand. Clubtopscorer Emanuel Emegha viel al na negentien minuten geblesseerd uit. De geboren Rotterdammer kreeg daarbij een applaus van een deel van het Feyenoord-publiek.