Beslissing van Van Gaal krijgt bijval: ‘Hij maakt geen onuitwisbare indruk’

Vrijdag, 16 september 2022 om 18:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:38

Valentijn Driessen begrijpt wel waarom Justin Bijlow komende interlandperiode wordt thuisgelaten door Louis van Gaal. De chef voetbal van De Telegraaf ziet de 24-jarige doelman van Feyenoord geen bijster betrouwbare indruk maken tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen, terwijl zeker drie van zijn concurrenten een betere periode doormaken. Driessen vertelt tevens wie hij komende duels op doel zou zetten als hij de bondscoach was.

Toen vrijdagmiddag de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-duels met Polen (22 sptember) en België (25 september) was het ontbreken van Bijlow de grootste verrassing. De Feyenoorder was steevast eerste keeper onder Van Gaal, tot hij afzei voor het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0 winst). "Sinds die wedstrijd is de relatie tussen hem en Van Gaal zodanig geweest dat ze niet meer volledig op elkaar vertrouwden", vertelt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

De journalist vindt de keuze van de bondscoach bovendien prima te verklaren. "Bijlow maakt geen onuitwisbare indruk deze eerste maanden van het seizoen", stelt hij. Over Remko Pasveer en Jasper Cillessen, die de schifting wel overleefden, is Driessen meer te spreken. "Ik vind Cillessen de beste van de drie eigenlijk. Die heeft natuurlijk ook de ervaring op dat niveau. Maar Pasveer doet het uitstekend. Het is gewoon een hele betrouwbare keeper, je weet exact wat je aan hem hebt. Hij kan goed meevoetballen, zet zijn verdediging goed neer. Het is iemand die een bepaald basisniveau heeft dat goed genoeg is om mee te gaan naar het WK."

Naast Pasveer (Ajax) en Cillessen (NEC) completeren Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (SC Heerenveen) het keeperskwartet van Van Gaal. Laatstgenoemde zat nog nooit bij de (zowel voor- als definitieve) selectie van het Oranje. Van Gaal besloot ook om Jeremie Frimpong, Pascal Struijk, Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Jordy Clasie en Brian Brobbey te passeren. Kenneth Taylor maakt net als Noppert zijn debuut in de definitieve selectie van Oranje.