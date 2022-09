Zestien hoogste FIFA-ratings uit de Eredivisie bekend; ook NEC levert

Vrijdag, 16 september 2022 om 17:44 • Wessel Antes • Laatste update: 18:18

ESPN heeft vrijdagmiddag de zestien hoogste FIFA-ratings bekendgemaakt die EA Sports voor FIFA 23 heeft uitgedeeld. Ajax is met maar liefst negen spelers hofleverancier, terwijl PSV met vier spelers ook een flinke duit in het zakje doet. Feyenoord heeft twee spelers bij de beste zestien zitten, terwijl NEC dankzij Jasper Cillessen ook in dit lijstje te vinden is.

Eerder werd al bekend dat Dusan Tadic met een rating van 84 nog steeds de best beoordeelde speler van de Eredivisie is. Cody Gakpo (83) is de nummer twee, terwijl Steven Berghuis (82) ook dichter in de buurt is gekomen bij de aanvoerder van Ajax. Vorig jaar had Daley Blind nog die rating, maar hij zag zijn rating dalen naar 80. Ibrahim Sangaré is flink gestegen van 77 naar 81. De Ivoriaan kende dan ook een fantastisch tweede seizoen bij PSV.

????????????: ???? ???????????????????? ???? #???????????? ?? Dit zijn de beste @eredivisie-spelers in de nieuwe FIFA! Met welke rating ben jij het (on)eens? ?? pic.twitter.com/VP31yVY8sH — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2022

Waar Steven Bergwijn in zijn eerste weken na zijn terugkeer door velen wordt gezien als een van de beste spelers van de Eredivisie, moet hij het doen met een rating van 80. Lucas Ocampos heeft met 81 een hogere rating dan de Oranje-international, maar de Argentijn had vorig jaar bij Sevilla nog een rating van 83. Feyenoord heeft met Orkun Kökçü en Justin Bijlow (beiden 79) twee spelers in de lijst staan. Vorig jaar was Marcos Senesi (79) de hoogst beoordeelde Feyenoorder.

Jasper Cillessen is met een rating van 80 de hoogst beoordeelde NEC’er ooit. Tot nu toe hadden Lasse Schone (75, FIFA 12) en Gabor Babos (75, FIFA 10) die eer. NEC keerde vorig jaar na jaren afwezigheid terug in de videogame. Waar FC Twente en AZ het seizoen goed begonnen, leveren beide clubs geen hoge FIFA-ratings af. AZ zag met Owen Wijndal (79) deze zomer de hoogste rating van vorig seizoen vertrekken.