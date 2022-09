Olympique Lyon voert druk op en stelt Peter Bosz concreet ultimatum

Vrijdag, 16 september 2022 om 17:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:12

Peter Bosz staat onder hoge druk bij Olympique Lyon. De Fransen verloren de laatste twee competitiewedstrijden (3-1 tegen Lorient en 2-1 tegen AS Monaco) en daar is technisch directeur Vincent Ponsot logischerwijs niet tevreden over. De beleidsman heeft Bosz nu medegedeeld dat de komende twee wedstrijden gewonnen moeten worden, als de trainer zijn baan wil behouden. Dat meldt L’Equipe.

De 58-jarige Bosz moet de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen Paris Saint-Germain van aanstaande zondag en het uitduel tegen RC Lens van na de interlandperiode overleven. De doelstelling van Lyon dit seizoen is het bereiken van de top-drie, waar de Fransen momenteel vier punten onder staan. De ploeg van Bosz begon goed aan het seizoen met vier overwinningen en één gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden, maar de druk neemt toe na de twee verliespartijen op rij.

Ponsot sprak eerder deze week al over de doelstellingen van dit seizoen. “We verwachten resultaten. We hebben het team, de mentaliteit en veel andere dingen veranderd in samenspraak met Peter. Er ligt nu een basis voor succes. We willen dit seizoen in de top-drie eindigen. We verwachten snel resultaten en Peter heeft doelstellingen die hij moet bereiken tegen de tijd dat het WK aanbreekt. Deze doelstellingen zijn vanaf het begin van het seizoen bekend. Wat ze precies inhouden, blijft tussen mij en Peter.”

Bosz ontkende na afloop van de wedstrijd tegen Monaco dat hij onder druk zou staan. "Helemaal niet. Waarom zou ik onder druk staan? Leg mij dat uit. Ik weet dat we net twee wedstrijden op rij hebben verloren, dat kan gebeuren. Monaco is een goed team, maar wij waren beter dan zij. Helaas zien we dat niet terug in de uitslag, maar ik denk dat we het niet verdienden om hier te verliezen." De ex-trainer van Ajax staat sinds eind mei vorig jaar voor de groep bij Lyon. Bosz heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij de Fransen.