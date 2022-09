President Franse voetbalbond onder vuur door vermeend seksueel misbruik

Vrijdag, 16 september 2022 om 17:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

Naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel misbruik is er door de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castera, een onderzoek geëist naar de voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, Noël Le Graët. Uit onderzoek van So Foot komen er gedetailleerde claims naar voren over zijn seksueel overschrijdende gedrag. Er zou tevens sprake zijn van een toxische sfeer bij de Franse bond.

Oudéa-Castéra sprak de tachtigjarige Le Graët vrijdag hoogstpersoonlijk om hem te laten weten dat er door de staat een onderzoek naar hem zal komen. De ontmoeting tussen de twee kwam op de dag nadat de voetbalbond aankondigde So Foot voor de rechter te willen slepen voor smaad. Eerder deze maand onthulde het blad al dat Le Graët naar verluidt vrouwelijke werknemers seksueel zou hebben geïntimideerd. In de publicatie komen voormalig en huidig werknemers aan het woord over de intimidatie. Zo zou Le Graët ongepaste berichten hebben gestuurd naar vrouwen. Om die redenen spreekt So Foot van een toxische sfeer.

In een statement heeft Oudéa-Castéra laten weten dat ze de op- en aanmerkingen van Le Graët heeft genoteerd. "Het is cruciaal dat de FFF doorgaat met zijn activiteiten om het absolute respect voor alle werknemers, ongeacht hiërarchische positie, te waarborgen." De minister heeft de FFF tevens opgeroepen om 'actief voor preventie te zorgen en te vechten tegen alle vormen van discriminatie en geweld, inclusief seksistisch gerelateerde discriminatie en seksueel geweld'.

Le Graët heeft aangekondigd met volledige transparantie aan het onderzoek te zullen meewerken. In een interview met L'Équipe eerder deze week drukte hij de geruchten de kop in dat hij na het WK 2022 zou aftreden. Zijn ambtstermijn loopt nog tot 2024 en hij lijkt dus voorlopig niet te willen vertrekken. "Als mijn gezondheid stabiel blijft en ik me goed voel, is er absoluut geen reden voor me om te stoppen. Ik ben heel goed in mijn baan en iedereen mag me. Ik heb het geluk dat ik geapprecieerd word."