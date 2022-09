Schreuder hint op kans voor aanwinst en klinkt somber over Ihattaren

Vrijdag, 16 september 2022 om 17:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:25

Alfred Schreuder lijkt een andere positie in gedachten te hebben voor Lucas Ocampos. De trainer van Ajax erkent dat de van Sevilla gehuurde vleugelspits nog weinig aan bod is gekomen in Amsterdam, maar daar zou zondag op bezoek bij AZ verandering in kunnen komen. "Ik zie wel een positie voor hem waarop hij ons kan helpen, maar dat heeft ook met de persoonlijke bezetting te maken", aldus Schreuder op de persconferentie voorafgaand aan het duel .

Schreuder heeft in oefensessies al geëxperimenteerd met Ocampos, zo klinkt het. "We hebben vandaag wel wat doorgewisseld op de training. Ik ga niet zeggen welke positie, maar ik probeer altijd creatief te denken: wat past bij iemand, en wat past bij zijn karakteristieken?" Tot nu toe viel Ocampos drie keer kort in bij Ajax: twee keer op de rechterflank, en eenmaal als linksbuiten.

De trainer van Ajax leeft mee met de Argentijn. "MIsschien had hij verwacht om meer te spelen in het begin van zijn periode", aldus Schreuder. "Maar sinds hij er is vind ik dat het elftal in een bepaalde vorm is gekomen waarin je als trainer niet snel doorwisselt. Het is voor hem niet zo leuk, maar uiteindelijk gaat het wel om het team."

Over de speelkansen van Mohamed Ihattaren is Schreuder beduidend minder positief. De coach formuleert voorzichtig wanneer het over de aanvallende middenvelder gaat. "Hij traint individueel met een van onze trainers op De Toekomst. Ik heb gevraagd om mij te informeren als hij weer helemaal fit is." Schreuder krijgt de vraag of het de bedoeling is dat Ihattaren binnen afzienbare tijd nog terugkomt in de selectie, maar geeft daar geen antwoord op. "Hij voert daarover gesprekken met de club en hij is aan het trainen. We gaan afwachten wanneer het gaat gebeuren."

Ajax is niet volledig ongeschonden uit de verloren strijd met Liverpool (2-1) gekomen). "Jorge Sánchez heeft wat last van zijn knie en zal er niet bij zijn. Ook Conceição is nog niet fit, maar hij was er in Liverpool ook al niet bij." Owen Wijndal is na enkele weken van blessureleed wél weer fit, zegt Schreuder. "Hij heeft vandaag meegetraind en we bekijken morgen of hij bij de selectie zit."