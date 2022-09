John de Jong moet weg bij PSV; Frank Arnesen is in beeld als opvolger

John de Jong moet vanwege een conflict met de raad van commissarissen het veld ruimen bij PSV, zo is de verwachting van Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De technisch directeur van de Eindhovenaren weigerde op de slotdag om Cody Gakpo te verkopen en ging daarmee linea recta in tegen het dringende advies van de rvc. Frank Arnesen, die vertrokken is bij Feyenoord, is in beeld als opvolger.

PSV had in de absolute slotfase van de zomerse transferwindow een gigantisch bedrag kunnen opstrijken voor Gakpo, die voor meer dan veertig miljoen euro naar zowel Southampton als Leeds United kon. De Jong ging voor het vertrek van de sterspeler van PSV liggen. De rvc verwijt de directeur daarmee 'de sportieve toekomst van de club te doen stagneren'. Elfrink weet dat De Jong in zijn beslissing gesteund werd door algemeen directeur Marcel Brands en commercieel directeur Frans Janssen.

De raad van commissarissen stelde zich op het standpunt dat PSV na het mislopen van de groepsfase van de Champions League minimaal één grote verkoop nodig had om financieel niet in de problemen te komen. De Jong kon daardoor kiezen tussen een vertrek van Gakpo of Ibrahim Sangaré, maar beide topspelers bleven bij PSV. De technisch directeur van de Eindhovenaren is volgens Elfrink 'verrast door de snelheid van de beslissing' om hem om die reden weg te sturen.

Arnesen

PSV overweegt om Arnesen aan te trekken als opvolger van De Jong. De Deense voetbaldirecteur is een oude bekende in het Philips Stadion, waar hij tussen 1994 en 2004 al het aan- en verkoopbeleid van de club uitzette. Arnesen werkte vanaf 2020 twee jaar zeer succesvol voor Feyenoord, maar moest deze zomer zijn taken neerleggen vanwege een slepende bacteriële infectie in zijn knie. Begin september meldde Feyenoord dat Arnesen vanwege zijn gezondheid niet meer terugkeert in De Kuip.

Arnesen maakte indruk bij Feyenoord door met weinig financiële middelen een succesploeg te formeren waarmee Arne Slot vorig seizoen de finale van de Conference League haalde. Fredrik Aursnes is in financieel opzicht de succesvolste aankoop van Arnesen, die de Noor vorig jaar voor minder dan een half miljoen euro wegplukte bij Molde FK. Een maand geleden werd de middenvelder voor liefst vijftien miljoen euro doorverkocht aan Benfica.